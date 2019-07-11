Maia chora ao ser homenageado por líder do PSL em votação da reforma

O presidente da Câmara Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em discurso no qual detalhou a orientação do partido em relação à reforma -o PSL é favorável -, o parlamentar elogiou o empenho de Maia para obter a aprovação da PEC (proposta de emenda à constituição) que muda as regras de aposentadoria.

"Eu queria fazer um agradecimento todo especial ao grande condutor dessa reforma. E sem essa pessoa, com certeza, nós não teríamos chegado a esse momento tão importante. Minha especial homenagem ao presidente desta Casa, Rodrigo Maia", disse o parlamentar no plenário.