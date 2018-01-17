Maia afirma que Bolsa Família 'escraviza' as pessoas

Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, disse na manhã desta quarta-feira (17) em Washington, onde participa da agenda oficial, que o Bolsa Família "escraviza" as pessoas. Em um tom eleitoral - embora diga que ainda não é candidato por causa de sua pequena performance nas pesquisas, Maia disso que é um mito que Lula fez um bom governo social.

"Criar um programa para escravizar as pessoas não é um bom programa social. O programa bom é onde você inclui a pessoa e dá condições para que ela volte à sociedade e possa, com suas próprias pernas, conseguir um emprego. A cidadania é um emprego, a cidadania não é depender do Estado brasileiro", disse ele em uma palestra no Brazil Institute do Wilson Center, na capital americana.

Questionado pelas imprensa após a sua fala, ele disse que defende melhorias no programa e que o que escraviza as pessoas no Bolsa Família é a dependência que ele causa: "Escraviza pela dependência das pessoas. Se você não tem uma porta de saída, você gera uma dependência. Essa dependência atrela as pessoas ao Estado. A alternativa é gerar as condições para que a pessoa deixe de ser dependente do Estado" disse ele, que defendeu portas de saída do programa. "Se você está apenas dando o Bolsa Família e não gerando obrigação verdadeira para essa pessoa, está transformando a pessoa em dependente. O ideal é que todos os programas sociais tenham as condições para que o programa esteja vinculado à políticas públicas, que deem condições para todos os cidadãos."

Ele criticou a forma como o PT administrou o Bolsa Familia:

"O Bolsa Família na verdade é um programa liberal, não é um programa de esquerda. Programa que garante igualdade de condições é o Bolsa Família, mas não da forma como foi conduzido pelo PT. É engraçado que o Brasil cresceu tanto no governo do PT e o número de pessoas dependentes do Bolsa Família aumentou. Tem alguma coisa errada. Se o Brasil está ficando mais rico, por que tem mais pessoas pobres dependentes do Bolsa Família? Essa era uma distorção grande. Por quê? Corporações públicas e privadas se apropriavam da riqueza do Brasil. Essa é a questão. É o debate da porta de saída. Como é que você dá condições para o cidadão pobre brasileiro, que depende do bolsa família, que o filho dele tenha uma condição de escolaridade, uma condição de saúde, cursos profissionalizantes para que ele possa sair da dependência e possa gerar sua própria renda."

Maia citou novamente os problemas do Minha Casa, Minha Vida para as pessoas de menor renda, que apenas ganharam casa e nenhuma estrutura para lidar com contas como energia e condomínio que nunca haviam pago antes.

"Não adianta dar sem entender que aquela pessoa que não pagava luz, água, achar que da noite pro dia ela vai ter condições para fazê-lo. É uma transição. Então, não se fez nada. Se deu uma casa, boas festas, se deu uma casa própria, e hoje as pessoas vivem em muita dificuldade."