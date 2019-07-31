Informação falsa

Magno Malta posta fake news sobre presidente da OAB e depois apaga

Ex-senador publicou foto em que Felipe Santa Cruz estaria apoiando Cesare Battisti. Não era ele

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:30 - Atualizado há 6 anos

Ex-senador Magno Malta utilizou informações falsas sobre foto, no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter

O ex-senador Magno Malta (PL) compartilhou uma informação falsa em seu Twitter, nesta quarta-feira (31), com uma foto em que afirma que o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, estaria entre parlamentares brasileiros que fizeram uma visita de apoio ao italiano Cesare Battisti, que passou quatro anos preso no Brasil.

De acordo com checagem da Agência Lupa, o homem na foto não é Santa Cruz, e sim André Vital, ex-diretor de Comunicação da União Nacional dos Estudantes (UNE). Na postagem de Magno, ele publicou ainda o seguinte texto:

"O presidente da OAB chamou o ministro Sérgio Moro de 'chefe de quadrilha'. No círculo amarelo aparece Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB no meio de políticos recepcionando o terrorista Cesáre Battisti. De duas uma: o sujeito não sabe o que é 'quadrilha' (pouco provável); ou resolveu escancarar sua militância político-partidária. Ele não reúne condições ético-morais e equilíbrio para permanecer no cargo".

Horas depois da postagem, o ex-senador apagou a publicação. Procurado pelo Gazeta Online, Magno reconheceu o erro. "O amigo dele me disse que era montagem e eu retirei imediatamente. Devolvi para pessoa que era montagem e postei nos grupos que pertenço que é montagem", disse.

Magno está nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, participando de eventos da comunidade brasileira com vários líderes religiosos.

A checagem da notícia falsa foi feita pela Agência Lupa desde 11 de fevereiro de 2019. Naquela época, começaram a circular imagens mostrando o grupo, e que faziam menção ao homem como sendo Santa Cruz. Nas postagens, questionava-se a foto e "qual é o papel da OAB".

Felipe Santa Cruz tem sido alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro (PSL), do qual Magno é aliado, apesar de ter sido preterido para um ministério.

O presidente chegou a afirmar que o pai do presidente da OAB, Fernando Santa Cruz, foi morto por um grupo de esquerda durante a ditadura militar quando, na verdade, documentos da Marinha e da Aeronáutica atestam que ele estava preso quando desapareceu. O ex-delegado Cláudio Guerra, que atuou com o regime militar, contou que incinerou o corpo de Fernando Santa Cruz.

ADÉLIO BISPO

Em setembro do ano passado, no meio da campanha eleitoral, Magno Malta também publicou uma foto falsa, desta vez para ligar o agressor de Jair Bolsonaro (PSL), Adélio Bispo, junto com o ex-presidente Lula (PT).

Foi utilizada uma imagem de 2017, quando Lula prestou depoimento à Justiça Federal, em Curitiba, e que foi acolhido por militantes. A foto foi alterada, incluindo o rosto de Adélio. Em duas horas, o tuíte recebeu cerca de 4 mil curtidas e compartilhamentos.

