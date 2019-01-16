Macri: viagem ao Brasil é começo de salto para a frente no Mercosul

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse nesta quarta-feira (16) que a visita da comitiva do país ao Brasil marca o começo de um salto para frente no Mercosul (bloco que reúne também Paraguai e Uruguai, já que a Venezuela está momentaneamente suspensa).
“Um salto para a frente na confiança e no vínculo que já eram bons e para que sejam ainda melhores entre Brasil e Argentina," disse.
Durante brinde em almoço oferecido pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty, Macri citou que as relações multilaterais no Mercosul começaram “de maneira equivocada”, o que levou ao atraso na região. “Protegíamos o crescimento, mas isso não funcionou. Aconteceu o contrário: nossos países ficaram atrasados”.
O almoço no Palácio do Itamaraty acabou depois das 14h.