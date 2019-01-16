Relações internacionais

Macri: viagem ao Brasil é começo de salto para a frente no Mercosul

Presidente da Argentina se reuniu na manhã desta quarta-feira (16) com Jair Bolsonaro

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 16:58

O presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente da Argentina, Mauricio Macri, para almoço no Palácio do Itamaraty. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse nesta quarta-feira (16) que a visita da comitiva do país ao Brasil marca o começo de um salto para frente no Mercosul (bloco que reúne também Paraguai e Uruguai, já que a Venezuela está momentaneamente suspensa).
“Um salto para a frente na confiança e no vínculo que já eram bons e para que sejam ainda melhores entre Brasil e Argentina," disse.
Durante brinde em almoço oferecido pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty, Macri citou que as relações multilaterais no Mercosul começaram “de maneira equivocada”, o que levou ao atraso na região. “Protegíamos o crescimento, mas isso não funcionou. Aconteceu o contrário: nossos países ficaram atrasados”.
O almoço no Palácio do Itamaraty acabou depois das 14h.
> Após encontro com Macri, Bolsonaro defende Mercosul 'enxuto'

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

