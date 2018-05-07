Álvaro Dias atribui ataque a tiros em acampamento a 'provocação' de petistas

O senador e pré-candidato do Podemos à Presidência da República, Álvaro Dias, chamou de "desrespeito à legislação do país" o acampamento organizado por militantes petistas em Curitiba para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Operação Lava Jato. Em sabatina promovida pelo SBT, portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo, o presidenciável atribuiu o ataque a tiros - entre outros episódios - sofridos pelos integrantes do acampamento a atitudes, segundo ele, provocativas dos militantes.

Alvaro Dias: pressão do sistema financeiro impede revisão do pagamento da dívida Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"O acampamento é uma provocação. Não concordo com o tiro, mas não concordo com essa provocação. Instalar o acampamento ali, conturbando o ambiente da região, invadindo a privacidade das pessoas, é um acinte e um desrespeito à legislação do país", disse.

No final de abril, um ataque a tiros no acampamento pró-Lula deixou dois feridos. A polícia ainda investiga o caso. Na semana passada, o delegado da Polícia Federal Gastão Schefer Neto invadiu o acampamento e quebrou equipamentos de som do local.

No início de abril, quando a caravana do ex-presidente foi alvejada por tiros em sua passagem pelo Paraná, Dias insinuou que o ocorrido poderia ter sido "encenado" e que a violência aconteceu porque "houve provocação" do petista. "Disse que não se pode descartar nenhuma hipótese e a provocação foi real. Qualquer manifestação política implica provocação, a caravana se movia num ato provocativo, porque a legislação impede a candidatura (de Lula)", acrescentou.