Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabatinado

Álvaro Dias atribui ataque a tiros em acampamento a 'provocação' de petistas

Pré-candidato à Presidência diz que movimento do PT em Curitiba é um 'desrespeito à legislação do país'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 16:41

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 16:41

O senador e pré-candidato do Podemos à Presidência da República, Álvaro Dias, chamou de "desrespeito à legislação do país" o acampamento organizado por militantes petistas em Curitiba para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Operação Lava Jato. Em sabatina promovida pelo SBT, portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo, o presidenciável atribuiu o ataque a tiros - entre outros episódios - sofridos pelos integrantes do acampamento a atitudes, segundo ele, provocativas dos militantes.
Alvaro Dias: pressão do sistema financeiro impede revisão do pagamento da dívida Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
"O acampamento é uma provocação. Não concordo com o tiro, mas não concordo com essa provocação. Instalar o acampamento ali, conturbando o ambiente da região, invadindo a privacidade das pessoas, é um acinte e um desrespeito à legislação do país", disse.
No final de abril, um ataque a tiros no acampamento pró-Lula deixou dois feridos. A polícia ainda investiga o caso. Na semana passada, o delegado da Polícia Federal Gastão Schefer Neto invadiu o acampamento e quebrou equipamentos de som do local.
No início de abril, quando a caravana do ex-presidente foi alvejada por tiros em sua passagem pelo Paraná, Dias insinuou que o ocorrido poderia ter sido "encenado" e que a violência aconteceu porque "houve provocação" do petista. "Disse que não se pode descartar nenhuma hipótese e a provocação foi real. Qualquer manifestação política implica provocação, a caravana se movia num ato provocativo, porque a legislação impede a candidatura (de Lula)", acrescentou.
Questionado sobre sua posição em relação ao porte de armas, o pré-candidato disse ser a favor de uma "flexibilização" da restrição, o que atenderia ao plebiscito de 2005. "Não creio que a violência diminua com o porte de armas, mas o cidadão tem esse direito. É preciso respeitar a Constituição. Se houve plebiscito e a decisão é essa, vamos respeitar a decisão do povo", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados