Lula vai fazer pronunciamento às 16h, diz Marinho

O presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, disse nesta sexta-feira (6) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento às 16h, uma hora antes do prazo fixado pelo juiz Sergio Moro.
Segundo ele, a Frente Brasil Popular, composta por movimentos de esquerda, acaba de informar ao ex-presidente a disposição de resistir à prisão.
Líder da minoria no Senado, Humberto Costa esclarece que Lula decidirá entre se apresentar à PF de São Paulo ou esperar que os policiais cumpram o mandado de prisão.