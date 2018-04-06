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Uma hora antes do prazo

Lula vai fazer pronunciamento às 16h, diz Marinho

Movimentos de esquerda dizem ter disposição para resistir à prisão

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 15:42
O presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, disse nesta sexta-feira (6) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento às 16h, uma hora antes do prazo fixado pelo juiz Sergio Moro.
O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert/Arquivo
Segundo ele, a Frente Brasil Popular, composta por movimentos de esquerda, acaba de informar ao ex-presidente a disposição de resistir à prisão.
Líder da minoria no Senado, Humberto Costa esclarece que Lula decidirá entre se apresentar à PF de São Paulo ou esperar que os policiais cumpram o mandado de prisão.

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