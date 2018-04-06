Lula vai fazer pronunciamento às 16h, diz Marinho

O presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, disse nesta sexta-feira (6) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento às 16h, uma hora antes do prazo fixado pelo juiz Sergio Moro.

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert/Arquivo

Segundo ele, a Frente Brasil Popular, composta por movimentos de esquerda, acaba de informar ao ex-presidente a disposição de resistir à prisão.