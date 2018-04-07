Lula vai almoçar e descansar um pouco antes de se entregar, diz Okamotto

Depois de descer do carro de som onde discursou por quase uma hora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou para o Sindicato dos Metalúrgicos, onde vai almoçar e "descansar" um pouco, segundo o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

"Ele deve almoçar e descansar um pouco", disse Okamotto.

Ex-presidente Lula é carregado por militantes após discurso em ato em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Agência O Globo

O ex-presidente voltou para o segundo andar do sindicato, onde fica a sala da presidência, e está reunido com aliados mais próximos, familiares e advogados.

Após descer do carro de som, Lula foi carregado nos braços até a entrada do prédio. Acenando para a militância, Lula também recebeu flores brancas.