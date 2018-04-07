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Voltou para sindicato

Lula vai almoçar e descansar um pouco antes de se entregar, diz Okamotto

Após descer de carro de som, Lula foi carregado nos braços até a entrada do prédio

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 16:52
Depois de descer do carro de som onde discursou por quase uma hora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula  da Silva (PT) voltou para o Sindicato dos Metalúrgicos, onde vai almoçar e "descansar" um pouco, segundo o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.
"Ele deve almoçar e descansar um pouco",  disse Okamotto.
Ex-presidente Lula é carregado por militantes após discurso em ato em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Agência O Globo
especial
O ex-presidente voltou para o segundo andar do sindicato, onde fica a sala da presidência, e está reunido com aliados mais próximos, familiares e advogados.
Após descer do carro de som, Lula foi carregado nos braços até a entrada do prédio. Acenando para a militância, Lula também recebeu flores brancas.
A previsão é que Lula deixe o sindicato num carro da Polícia Federal descaraterizado. De lá, deve seguir diretamente para o aeroporto de Congonhas. Em Curitiba, segundo informações, Lula será embarcado em um helicóptero que o levará para a carceragem da PF.

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