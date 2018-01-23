Lula participa de ato político em Porto Alegre um dia antes de julgamento

O ex-presidente Lula decidiu participar de um ato político nesta terça-feira (22) em Porto Alegre, um dia antes de seu julgamento no caso do tríplex do Guarujá pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF-4). A decisão foi tomada durante reunião em São Paulo com advogados e dirigentes petistas.

O plano é que Lula vá à Porto Alegre e retorne para São Paulo na própria terça-feira. No dia seguinte, o ex-presidente acompanhará o julgamento em São Paulo. A ida ou não de Lula a Porto Alegre dividiu petistas e aliados. Havia receio de que a sua presença na capital gaúcha fosse lida pelos desembargadores como uma afronta ao tribunal. Havia também receio com relação à segurança do ex-presidente, já que o ato político está previsto para acontecer na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, uma área cercada por prédios.