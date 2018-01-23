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Porto Alegre

Lula participa de ato político em Porto Alegre um dia antes de julgamento

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 21:42

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 21:42

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Lula decidiu participar de um ato político nesta terça-feira (22) em Porto Alegre, um dia antes de seu julgamento no caso do tríplex do Guarujá pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF-4). A decisão foi tomada durante reunião em São Paulo com advogados e dirigentes petistas.
O plano é que Lula vá à Porto Alegre e retorne para São Paulo na própria terça-feira. No dia seguinte, o ex-presidente acompanhará o julgamento em São Paulo. A ida ou não de Lula a Porto Alegre dividiu petistas e aliados. Havia receio de que a sua presença na capital gaúcha fosse lida pelos desembargadores como uma afronta ao tribunal. Havia também receio com relação à segurança do ex-presidente, já que o ato político está previsto para acontecer na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, uma área cercada por prédios.
"Sou favorável que ele venha", afirmou o ex-ministro Miguel Rossetto. Já João Pedro Stédile, da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), pensa diferente. "A vinda dele pode ser interpretada pelo Poder Judiciário como uma provocação. Se ele me pedisse opinião, eu diria melhor que você não venha".

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