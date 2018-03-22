Lula evita falar de expectativas sobre julgamento de habeas corpus

Ex-presidente Lula Crédito: Fernando Madeira

Horas antes do início do julgamento de seu habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribuna Federal, o ex-presidente Lula voltou a cobrar nesta quinta-feira (22) a análise do mérito do processo do tríplex, em que foi condenado em Curitiba. Em caravana pelo Rio Grande do Sul, ele afirmou estar tranquilo e evitou falar de suas expectativas sobre o resultado da sessão desta tarde do STF.

"Na verdade, o que eu quero desse processo é que alguma instância superior julgue o mérito desse processo. Não posso aceitar o conjunto de mentiras para tentar condenar o Lula. Estou tranquilo, com a tranquilidade dos inocentes. Eles estão com a intranquilidade dos culpados", disse Lula em entrevista a rádio "Guaíba".

O mérito do processo do tríplex que o petista reivindica que seja julgado somente chegará às instâncias superiores após encerrada a tramitação no TRF-4. O STF julgará a partir das 14 horas desta quinta-feira um habeas corpus impetrado pelo ex-presidente para impedir que ele seja preso depois do trânsito em julgado na segunda instância.

Lula disse não ter medo de ser preso e citou a escolha da cidade de Curitiba para encerrar sua caravana na Região Sul como prova disso.

- Eu vou ficar aqui (no Brasil). Aliás, estou indo para Curitiba na minha caravana, vou terminar lá em Curitiba na Boca Maldita. Eu não to acima da lei. Só quero a chance de ver o mérito do meu processo ser julgado.

O petista reafirmou a sua inocência e prometeu "brigar muito" para prová-la.- Não tenho do que me envergonhar. Quero enfrentar de cara erguida. Sobrevivi até agora (às acusações) porque tenho relação de honestidade com esse povo. Vou brigar muito, muito. Vou até o inferno para provar que o culpado é quem está tentando me julgar.

LEI DA FICHA LIMPA

Perguntado se não seria prejudicial ao PT a dependência nesta eleição a uma candidatura de Lula, que pode ser barrada pela Lei da Ficha Limpa, Lula afirmou que problema tem o partido que não tem uma "grande liderança".