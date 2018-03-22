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STF

Lula evita falar de expectativas sobre julgamento de habeas corpus

Ex-presidente reivindica que mérito do processo do tríplex seja julgado o quanto antes pelas instâncias superiores da Justiça

Publicado em 22 de Março de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 17:16
Ex-presidente Lula Crédito: Fernando Madeira
Horas antes do início do julgamento de seu habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribuna Federal, o ex-presidente Lula voltou a cobrar nesta quinta-feira (22) a análise do mérito do processo do tríplex, em que foi condenado em Curitiba. Em caravana pelo Rio Grande do Sul, ele afirmou estar tranquilo e evitou falar de suas expectativas sobre o resultado da sessão desta tarde do STF.
"Na verdade, o que eu quero desse processo é que alguma instância superior julgue o mérito desse processo. Não posso aceitar o conjunto de mentiras para tentar condenar o Lula. Estou tranquilo, com a tranquilidade dos inocentes. Eles estão com a intranquilidade dos culpados", disse Lula em entrevista a rádio "Guaíba".
O mérito do processo do tríplex que o petista reivindica que seja julgado somente chegará às instâncias superiores após encerrada a tramitação no TRF-4. O STF julgará a partir das 14 horas desta quinta-feira um habeas corpus impetrado pelo ex-presidente para impedir que ele seja preso depois do trânsito em julgado na segunda instância.
Lula disse não ter medo de ser preso e citou a escolha da cidade de Curitiba para encerrar sua caravana na Região Sul como prova disso.
- Eu vou ficar aqui (no Brasil). Aliás, estou indo para Curitiba na minha caravana, vou terminar lá em Curitiba na Boca Maldita. Eu não to acima da lei. Só quero a chance de ver o mérito do meu processo ser julgado.
O petista reafirmou a sua inocência e prometeu "brigar muito" para prová-la.- Não tenho do que me envergonhar. Quero enfrentar de cara erguida. Sobrevivi até agora (às acusações) porque tenho relação de honestidade com esse povo. Vou brigar muito, muito. Vou até o inferno para provar que o culpado é quem está tentando me julgar.
LEI DA FICHA LIMPA
Perguntado se não seria prejudicial ao PT a dependência nesta eleição a uma candidatura de Lula, que pode ser barrada pela Lei da Ficha Limpa, Lula afirmou que problema tem o partido que não tem uma "grande liderança".
"O defeito não é o PT ter uma grande liderança. O problema são os outros partidos não terem uma. O maior problema hoje do Brasil é a falta de lideranças", afirmou. Para Lula, O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não pode ser considerado a principal liderança do PSDB. "Ele não conta mais", concluiu.

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