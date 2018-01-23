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Julgamento

Lula desafia: 'estou pedindo uma prova há tanto tempo'

Ex-presidente voltou a afirma que os processos em que é réu, como no caso do triplex do Guarujá, são carentes de prova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 23:53

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 23:53

Lula: "estou pedindo uma prova há tanto tempo, podem ir à TV me desmoralizar" Crédito: Instituto Lula | Divulgação
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira, 22, que os processos em que é réu, como no caso do triplex do Guarujá que vai a julgamento nesta semana no TRF-4, são carentes de prova.
Estou pedindo uma prova há tanto tempo, podem ir à TV me desmoralizar, disse o ex-mandatário em encontro com sindicalistas no Instituto Lula, em referência às acusações apresentadas por integrantes do Ministério Público Federal. Eles não têm como sair da mentira que contaram, afirmou.
Em um momento de desabafo, Lula voltou a pedir uma retratação da Justiça. Gostaria que eles pedissem desculpas a mim. Fico pensando nesse negócio de candidatura, de inocência, quero, em algum momento, que eles peçam desculpa, disse Lula.
Lula explicou que adotou esta postura para desafiar a injustiça no País. Se acharam que me pegariam para tentar evitar que eu fosse candidato, reviraram minha casa, meu colchão, foram no Instituto Lula, e não encontraram nada. Me insurgi porque alguém tem que ter coragem neste País de brigar, a democracia é uma obrigação de todos, ressaltou o ex-presidente.
Para ele, o processo tem demonstrado a prevalência da Teoria do Domínio do Fato. Se neste País continuar a ter essa coisa de prevalência da teoria do fato  que a pessoa não sabia do crime, mas que era beneficiário -, ou ainda que não precisa de prova porque ele tem convicção, para que Justiça?, indagou. A grande acusação contra mim é que o Lula sabia.
Supostas falhas no trâmite judicial foram apontadas pelo ex-presidente. Não estou acima do bem e do mal, só quero Justiça, reclamou.
A Justiça pressupõe um processo, acusação, investigação. Neste processo, sou julgado por ter um apartamento que não é meu. Não sou dono do apartamento e não posso ser julgado por isso, declarou. A acusação é mais mentirosa que o inquérito. Moro deveria ter recusado a ação, argumentou Lula.
Algumas ações de seu governo, como a construção do porto de Mariel, em Cuba, e financiamentos brasileiros em projetos na África, foram lembrados pelo ex-presidente para apontar as razões dos processos contra ele.
Chego a pensar que o julgamento não é pessoal, é contra o tipo de governo que fizemos, disse.
Alguns posicionamentos de desembargadores, em favor da sentença de Moro, foram ironizados por Lula.
É muito complicado quando um cidadão que nem leu a sentença diz que a acusação era maravilhosa. O outro disse que leu a sentença completa em menos de seis horas, emendou.
Só quero que, no dia 24, os desembargadores digam qual é a culpa e qual é a inocência do Lula, afirmou o ex-mandatário.

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