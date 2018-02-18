Luiz Paulo troca PSDB pelo PPS para disputar eleição

Luiz Paulo deixa o PSDB Crédito: Chico Guedes

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas anunciou neste domingo (18) que vai sair do PSDB, partido ao qual é filiado há 24 anos, para fazer parte do PPS, sigla pela qual pretende disputar a eleição de deputado federal este ano.

Em entrevista, ele afirmou que entregará a carta de desfiliação nesta segunda-feira.(19). E a filiação ao novo partido será assinada em evento, a ser marcado.

Luiz Paulo divulgou uma nota intitulada "reencontro e recomeço". No texto, critica o "alinhamento automático do PSDB capixaba ao projeto de poder que hoje governa o Espírito Santo".

O ex-prefeito fez parte do grupo do PSDB que tentou afastar o partido do núcleo de apoio ao governador Paulo Hartung (PMDB), mas foi superado pelo vice-governador César Colnago (PSDB), que foi eleito presidente da agremiação tucana e manteve a fina parceria com Hartung.

Em entrevista, Luiz Paulo disse que antes de divulgar a nota neste domingo conversou com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, o prefeito de Cariacica, Juninho, ambos do PPS, e com o presidente estadual do partido, Fabrício Gandini.

Leia a íntegra da nota:

Reencontro e recomeço

Entrei no PCB na campanha eleitoral do MDB em 1974 no Rio de Janeiro para participar da luta contra o regime militar. Foi minha escola de militância política, de patriotismo e de democracia. Vinte anos depois, em Vitória, me filiei ao PSDB para participar da eleição de 1994 como candidato a deputado federal, entusiasmado com o Plano Real e pela social democracia de FHC, Serra e Covas. Nesses anos participei ativamente da política brasileira e capixaba sempre no PSDB, sem dúvida a melhor opção partidária para abrigar minhas convicções e vocação para a militância política.

Decidi participar das próximas eleições como candidato a deputado federal e me filiar ao PPS. No momento em que comunico esta decisão gostaria de compartilhar as seguintes considerações:

1 - Acredito que a reforma do estado brasileiro pela incorporação dos valores do equilíbrio fiscal, empreendedorismo , inovação e criatividade, sustentabilidade ambiental, combate ao corporativismo e aos privilégios , o compromisso com a qualidade na gestão e na governança pública é a única forma de enfrentarmos o déficit de qualidade de vida, justiça e paz existente em nosso país. Construir e aperfeiçoar as instituições democráticas reforçando o protagonismo do poder local para reconquistar a confiança e a crença num futuro melhor é o único caminho. Continuo pensando desta maneira.

2 - O alinhamento automático do PSDB capixaba ao projeto de poder que hoje governa o Espírito Santo que foi vitorioso na convenção estadual de novembro, consolidou um divisor de águas equivocado na política regional. A construção de um amplo palanque democrático e reformista que deveria ser o principal compromisso do partido ficou comprometida.

3 - Parcelas crescentes da sociedade exigem novas práticas na política e reformas estruturais. A dissimulação , o clientelismo e a cooptação não devem frequentar as estratégias políticas das forças reformadoras que almejam conquistar a parcela da opinião pública atenta a esta necessidade. Pragmatismo em excesso se transforma em querer ganhar a qualquer custo, fazer o diabo para vencer eleições. Como já se viu antes , com consequências nefastas.

4 - Em nível nacional o PPS vem crescentemente ocupando lugar de destaque no debate público de alternativas para a crise brasileira, atraindo a contribuição e o ativismo de políticos e intelectuais democratas e reformistas fortalecendo-se como instrumento na luta contra a desesperança e os populismos anti democráticos que assombram o Brasil.

5 - No plano regional o PPS vai participar da construção de um projeto político alternativo ao atual governo que enfrente os desafios da reforma do estado no plano local, que busque o desenvolvimento sustentável e implante políticas públicas inovadoras e resolutivas , suportadas por uma governança transparente e integrada com a sociedade.