Luiz Durão foi absolvido de acusação de estupro, diz defesa

Ex-deputado estadual, Luiz Durão foi preso em janeiro após ser flagrado deixando um motel acompanhado por uma adolescente de 17 anos. Decisão ainda não foi formalmente publicada

Vinícius Valfré

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 12:17

 - Atualizado há 6 anos

Luiz Durão, ex-deputado estadual, acusado de estupro a adolescente, saindo do Fórum, em Serra Sede, após audiência em maio de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
00:00 / 00:56
A defesa do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) informou que o político foi absolvido pela 2ª Vara Criminal da Serra do crime de estupro. No andamento do processo consta apenas "julgado improcedente o pedido". De acordo com os advogados, a expressão significa que houve a absolvição.

Advogados da adolescente que aparecia na denúncia do Ministério Público Estadual (MPES) como vítima disseram não ter conhecimento sobre a sentença.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso teria entendido não haver provas suficientes que pudessem configurar o crime alegado.

O processo tramita em segredo de justiça e a decisão ainda não foi formalmente publicada, mas o MPES adiantou que vai apresentar recurso à decisão de primeira instância.

Luiz Durão, 71, foi preso em janeiro deste ano após ser flagrado deixando um motel acompanhado por uma adolescente de 17 anos. Ficou cerca de 40 dias preso antes de ir responder ao processo em liberdade.

