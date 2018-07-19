Lista de doadores para campanha de Lula tem nome de Bolsonaro

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência, apoiaria o slogan "O Brasil feliz de novo, com Lula" ? Improvável, mas a página que arrecada doações de eleitores para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra: "Jair Messias Bolsonaro" doou R$ 1. O CPF que identifica a contribuição é o mesmo do parlamentar.
Fraude, um mero teste, ou zoação? Bolsonaro nega que ele tinha sido o responsável. "Nada doei para o Lula", afirmou.
Até agora a vaquinha pró-Lula recebeu doações de 4.177 pessoas e arrecadou R$ 390.879. O petista é, de longe, o pré-candidato que mais arrecadou até aqui: o segundo colocado é João Amôedo (Novo). Os outros presidenciáveis não passaram de R$ 50 mil.