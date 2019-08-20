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Supersalários

Líderes da Câmara tiram da gaveta projeto contra supersalários

Líderes dos principais partidos apresentaram um pedido para que seja votada com urgência a proposta que impede remunerações acima do teto constitucional no serviço público

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 17:03
Câmara dos deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Líderes dos principais partidos da Câmara tiraram da gaveta nesta terça-feira (20) o projeto para coibir supersalários. 
No fim da tarde, apresentaram um pedido para que seja votada com urgência a proposta que impede remunerações acima do teto constitucional no serviço público -hoje, fixado em R$ 39,2 mil.
A retomada da discussão acontece no momento em que o Congresso volta a ficar sob pressão de integrantes do Judiciário e do Ministério Público, após a aprovação do projeto sobre abuso de autoridade. 
A iniciativa foi chancelada não só por siglas de centro e centro-direita, como DEM, PP, PL, MDB, PRB e PSD. O PSL, partido do presidente
Jair Bolsonaro
, e a oposição, como PT, PC do B e PSOL, também assinaram o pedido.
A expectativa é a de que, com a chancela de a maioria das siglas da Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), coloque a urgência em votação nos próximos dias.
O texto está pronto para ser votado há mais de um ano, quando o relator Rubens Bueno (Cidadania-PR) apresentou seu parecer. 
A proposta corta penduricalhos que inflam os contracheques e vencimentos de servidores e aposentados e pensionistas nos três Poderes. A restrição atinge magistrados, militares, chefes dos Poderes e servidores das estatais.
Além de elencar de forma detalhada as verbas que poderão ser pagas além do teto salarial do serviço público, a proposta também prevê uma pena de detenção de dois a seis anos para o agente público que autorizar o descumprimento do teto remuneratório.
Em seu relatório, Bueno elencou um conjunto de benefícios, como auxílio-alimentação, que podem ultrapassar o teto. O texto também mantém a possibilidade de o auxílio-moradia para autoridades ser superior ao teto constitucional em alguns casos. 
Dentre eles, o de "custeio de residência em localidade distinta do domicílio eleitoral, em virtude do exercício de mandato eletivo", desde que cumprindo alguns requisitos, como a inexistência de imóvel funcional. 
Os rendimentos recebidos por qualquer servidor público não podem exceder os R$ 39,2 mil que recebem os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Nele devem estar embutidos abonos, prêmios, auxílios, e outros adicionais que acabam não sendo computados como salário e abrem brechas para o pagamento de supersalários.
O projeto volta a ser discutido quase três anos depois de ter passado pelo Senado. Em dezembro de 2016, os senadores aprovaram três propostas para coibir os supersalários no serviço público.
À época, a aprovação do pacote foi uma ofensiva do então presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), contra o Judiciário.

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