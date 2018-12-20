Lelo Coimbra vai comandar o Bolsa-Família no governo Bolsonaro

Lelo Coimbra será secretário de desenvolvimento social no futuro governo federal Crédito: Gazeta Online

para a Secretaria Nacional Especial de Desenvolvimento Social, Lelo será o responsável pela gestão do programa e ainda o substituto do ministro em eventuais ausências. O deputado federal não reeleito Lelo Coimbra (MDB) vai comandar o programa Bolsa-Família. Indicado pelo futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB),, Lelo será o responsável pela gestão do programa e ainda o substituto do ministro em eventuais ausências.

O convite para ocupar o cargo, de acordo com o parlamentar, deu-se pela proximidade com Osmar Terra e não por articulações do MDB. Lelo é o líder da maioria do governo Michel Temer (MDB) na Câmara.

O deputado diz que conversou, nesta quinta-feira (20), com Osmar Terra e recebeu a informação de que o objetivo, traçado pelo próprio presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), é que os beneficiários do Bolsa-Família contem com 13º ainda em 2019. "A fala do presidente e a orientação do ministro é de construir as condições para isso", afirmou. A fonte de recursos para garantir a extensão do auxílio, no entanto, ainda não está definida.

"O Bolsa-Família atinge 14,1 milhões de famílias. Já foram pagos R$ 2,6 bi no geral. E nesses dois últimos anos 7,6 milhões de famílias saíram do programa ou porque progrediram ou porque eram fruto de fraude", descreveu.

Sob a batuta do emedebista capixaba, estarão, além do Bolsa-Família, os programas Criança Feliz, Progredir e Cisternas, o Benefício da Prestação Continuada (pago a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência), Assistência Social (CRAS E CREAS) e Cadastro Único (que reúne informações sobre pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e social aptas a serem atendidas pelos benefícios sociais do governo). Uma parte do Ministério do Trabalho, que foi fatiado, foi para o Ministério da Cidadania e ficará sob a guarida da Secretaria de Desenvolvimento Social: a economia solidária.

CONTINUIDADE

O Criança Feliz  pelas mãos da primeira-dama Marcela Temer  é uma iniciativa do governo Temer, assim como o Progredir (de estímulo a geração de emprego e renda). Lelo diz que essas políticas terão continuidade na administração Bolsonaro. "Claro que com uma nova gestão, mas o trabalho de limpeza (para identificar fraudes) vai continuar", complementou o deputado.

O mandato de Lelo na Câmara dos Deputados vai até 31 de janeiro, mas ele diz que já vai colaborar com o governo a partir do início do ano que vem. Falta ver como isso vai se dar, burocraticamente.

PH

O governador Paulo Hartung (sem partido e ex-MDB), do qual Lelo é aliado de primeira hora, não foi consultado sobre a iniciativa do emedebista de integrar o governo Bolsonaro. Hartung foi um crítico do presidente eleito ainda durante a campanha eleitoral. "Não. Não tratei de nada dessas coisas. Evitei tratar desse assunto antes de se confirmar", contou Lelo.

MDB

O deputado federal preside o MDB no Estado. Ele não respondeu se pretende continuar à frente da sigla. "Esse é um tema lá para adiante. As convenções são em julho e setembro. Vamos tratar de cada coisa a seu tempo", desconversou.

CURRÍCULO

Questionado sobre se tem experiência na área de assistência e desenvolvimento social, o parlamentar enviou um currículo resumido à reportagem:

1-Médico clínico - UFES

2-Sanitarista - USP/Fac Higiene-SP

3-Coordenador campanhas vacinações anos 80

4-Concursado do Ministério do Trabalho - Auditor Fiscal

5-Diretor da Fundação Jorge Duprat Figueredo- Fundacentro / ES

6-Subsecretário de Estado da Saúde/ES

7-Secretário municipal de Saúde -Vitória

8-Delegado regional do trabalho-ES

9-Deputado estadual / ES - 2 mandatos

10-Vice-governador do Estado - Secretário Estadual de Educação

11- Deputado Federal /ES - 3 mandatos