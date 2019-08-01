Home
Lava Jato Rio denuncia ex-diretor da Dersa por suposta propina de R$ 29 mi

Segundo o Ministério Público, houve uma fraude de licitação para expandir a Marginal do Rio Tietê

Agência Estado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 10:19

 - Atualizado há 6 anos

Lava Jato Rio denuncia ex-diretor da Dersa por suposta propina de R$ 29 mi Crédito: Sérgio Lima/Folhapress

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, suspeito de operar propinas para o PSDB, por supostas fraudes, propinas e lavagem de dinheiro de R$ 29 milhões em obras da Marginal do Rio Tietê, em São Paulo.

O caso está nas mãos do juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, que julga ações em que os dois colaboradores-chave neste processo, os irmãos Adir e Samir Assad, têm confessado crimes.

Segundo o Ministério Público Federal, entre 2008 e 2012, o ex-diretor da Dersa e os executivos da Delta Fernando Cavendish e André Machado Ferreira atuaram para fraudar licitação para expandir a Marginal do Rio Tietê, em contrato que foi assinado em março de 2009.

A Procuradoria afirma que Vieira de Souza teria tomado R$ 29 milhões em propinas.

Segundo os procuradores, a ocultação teria se dado com o uso dos doleiros Adir e Samir Assad, e também com contratos fictícios de recursos humanos com Magna Freitas de Carvalho.

DEFESA

A reportagem tentou contato com a defesa de Paulo Vieira de Souza, mas não obteve retorno.

