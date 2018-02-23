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Orlando Diniz

Lava Jato manda prender presidente da Fecomércio por esquema com Cabral

Empresário é acusado pela força-tarefa de 'esquentarnotas frias do Sistema 'S'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 09:28

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 09:28

Orlando Diniz, presidente da Fecomércio Crédito: Divulgação
Com a ajuda do ex-governador Sérgio Cabral, o presidente afastado da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), Orlando Diniz, desviou ao menos R$ 3 milhões de duas entidades do Sistema "S", o Sesc e o Senac-RJ, para a Thunder Assessoria Empresarial, firma na qual figura como sócio-administrador. Esta conexão, apontada pela força-tarefa da Operação Calicute, versão da Lava-Jato no Rio, é um dos fundamentos do mandato de prisão preventiva de Diniz nesta sexta-feira, ordenada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Os agentes estão na casa do pai do empresário. A operação de hoje foi denominada Jabuti, em referência a maneira como eram tratados os funcionários indicados por Cabral para trabalhar na Fecomércio.
De acordo com a investigação, Diniz subtraiu o dinheiro das entidades entre 2010 e 2015. Para isso, segundo evidências colhidas pelos procuradores, usou notas fiscais frias emitidas, a pedido de Cabral, por duas empresas: a Dirija Veículos e a Viação Rubanil. Diniz - afastado atualmente do cargo por meio de uma liminar - e os demais suspeitos são acusados de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e de organização criminosa.
 

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