Lava Jato apreendeu HDs, extratos e contratos na Mata da Praia

Sede da empresa investigada em Vitória é vizinha de um lava a jato Crédito: Bernardo Coutinho

Ao cumprir mandado de busca e apreensão determinado pelo juiz federal Sérgio Moro na 51ª fase da Lava Jato, a Polícia Federal apreendeu mais de 60 documentos em um endereço comercial na Mata da Praia, em Vitória. Entre eles, comprovantes de movimentações bancárias, emails, cópias de contratos e até carnês de IPTU. As informações sobre o material recolhido estão em relatório da PF ao qual a reportagem teve acesso nesta terça-feira (29).

cumprimento de apenas uma busca em endereço de empresa que era ligada a João Augusto Henriques, apontado como operador de propinas do MDB nacional. Deflagrada em 8 de maio, a operação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e quatro de prisão preventiva em três Estados. Em Vitória, houve oque era ligada a João Augusto Henriques, apontado como operador de propinas do MDB nacional.

O alvo no Estado foi a sede da empresa Hangar Business Serviços de Assessoria Ltda. De acordo com a apuração, João Henriques era, na época dos fatos investigados, um dos sócios da empresa capixaba, com um terço da cotas. Quando essa fase da operação foi deflagrada, ele já estava preso e condenado em primeira e segunda instâncias.

OS DOCUMENTOS

Os materiais confiscados pela PF foram encontrados em três ambientes: nas salas 7 e 8 e no "andar de cima", segundo o relatório elaborado pela PF após as apreensões. Os policiais ficaram cerca de seis horas no local. De aparelhos eletrônicos, foram apreendidos seis HDs, 1 notebook e 2 CDs.

Mas documentos físicos formaram o maior volume da apreensão. O relatório da PF lista 67 documentos localizados. Além de extratos bancários, cheque, planilhas e manuscritos também foram recolhidos.