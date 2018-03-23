Lava Jato 50 volta à Transpetro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 23, a Operação Sothis II, 50ª fase da Lava Jato.
As medidas cumpridas relacionam-se com as investigações conduzidas no âmbito da 47ª fase que apura o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e atos de lavagem subsequentes em contratos da Transpetro.
Policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia (Salvador) e de São Paulo (Campinas e Paulinia).
Os mandados judiciais cumpridos nesta manhã foram expedidos pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.