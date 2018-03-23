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Operação Sothis II

Lava Jato 50 volta à Transpetro

Nova fase cumpre três mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia (Salvador) e de São Paulo (Campinas e Paulinia)

Publicado em 23 de Março de 2018 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 10:15
Polícia Federal Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 23, a Operação Sothis II, 50ª fase da Lava Jato.
As medidas cumpridas relacionam-se com as investigações conduzidas no âmbito da 47ª fase que apura o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e atos de lavagem subsequentes em contratos da Transpetro.
Policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia (Salvador) e de São Paulo (Campinas e Paulinia).
Os mandados judiciais cumpridos nesta manhã foram expedidos pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

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