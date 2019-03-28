Justiça ouve testemunhas de caso de deputado do ES acusado de estupro

Luiz Durão Crédito: Reprodução | Facebook

Está marcada para a tarde desta quinta-feira (28) a primeira audiência de instrução e julgamento do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT), de 71 anos, acusado de estuprar uma adolescente de 17. Para esta primeira etapa, está prevista a oitiva das testemunhas de acusação.

Também existe uma expectativa para que a menina, que completa 18 anos nos próximos meses, seja ouvida pela juíza responsável pelo caso, Letícia Maia Saúde. O processo tramita em segredo de Justiça.

Em outra oportunidade, será a vez de as testemunhas de defesa serem ouvidas pela Justiça. O depoimento do ex-deputado Luiz Durão deve ser o último a ser colhido, em data ainda não definida.

O CASO

No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito à cela especial.