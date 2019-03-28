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Luiz Durão

Justiça ouve testemunhas de caso de deputado do ES acusado de estupro

Há a expectativa de que a adolescente estuprada seja ouvida na audiência marcada para esta quinta-feira (28)

Publicado em 28 de Março de 2019 às 00:17

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

28 mar 2019 às 00:17
Luiz Durão Crédito: Reprodução | Facebook
Está marcada para a tarde desta quinta-feira (28) a primeira audiência de instrução e julgamento do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT), de 71 anos, acusado de estuprar uma adolescente de 17. Para esta primeira etapa, está prevista a oitiva das testemunhas de acusação.
Também existe uma expectativa para que a menina, que completa 18 anos nos próximos meses, seja ouvida pela juíza responsável pelo caso, Letícia Maia Saúde. O processo tramita em segredo de Justiça.
Em outra oportunidade, será a vez de as testemunhas de defesa serem ouvidas pela Justiça. O depoimento do ex-deputado Luiz Durão deve ser o último a ser colhido, em data ainda não definida.
O CASO
Luiz Durão foi preso no dia 4 de janeiro ao ser flagrado saindo de um motel, na Serra, na companhia de uma menina menor de idade. Permaneceu cerca de 40 dias preso, até conseguir um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado.
No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito à cela especial.
Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e aceita pela Justiça, o ex-parlamentar praticou o crime de estupro e ainda premeditou o crime. O órgão ministerial também considerou como agravante, na denúncia, o fato de o político ter "convivência no âmbito" da família da menina.

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