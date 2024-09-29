Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentam a reeleição

Prefeito e vice de Iconha ainda seguem na disputa após candidatura barrada

Apesar de decisão que considerou que chapa cometeu abuso de poder de político, Gedson Paulino e Fernando Volponi seguem na disputa enquanto sentença não é julgada por cortes superiores
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

29 set 2024 às 17:24

Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 17:24

Gedson e Fernando são candidatos à reeleição em Iconha
Gedson e Fernando são candidatos à reeleição em Iconha Crédito: Reprodução/Instagram

Atualização

02/10/2024 - 7:09
A versão anterior desta matéria e o título foram atualizadas, pois apesar de a decisão judicial indeferindo a candidatura, a chapa permanece válida para ser votada enquanto o caso ainda esteja em fase de recurso. No texto, foi incluída nota encaminhada pela assessoria jurídica da candidatura cassada pelo juiz da 35ª Zona Eleitoral de Iconha, no Sul do Estado. A defesa do prefeito Gedson Paulino reforça que, até que seja julgada pelo TRE-ES, a candidatura segue vigente.
O juiz da 35ª Zona Eleitoral de Iconha, no Sul do Estado, deu provimento a uma ação de  Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo partido Podemos contra o prefeito do município, Gedson Paulino (Republicanos), de seu vice Fernando Volponi (PSB), e determinou a cassação do registro de candidatura da chapa que tenta se reeleger na cidade. A decisão também deixa os dois políticos inelegíveis por oito anos.
A sentença, proferida no sábado (28), ainda é passível de recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que será o responsável por apontar se a candidatura do atual chefe do Executivo estadual deve seguir vigente ou não.
Ou seja, até que a ação seja apreciada pela Corte, Gedson e seu vice seguem como candidatos no pleito, cujo primeiro turno está marcado para o domingo (6).  Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultada pela reportagem de A Gazeta, o candidato do Republicanos aparece como apto a seguir na disputa pela prefeitura. Veja abaixo:
Candidato à reeleição em Iconha, no Sul do Estado, prefeito Gedson Brandão teve decisão prof
Candidato à reeleição em Iconha, prefeito Gedson Paulino segue apto a concorrer, na base de dados do TSE Crédito: Reprodução/TSE
Na decisão, o juiz eleitoral Ralfh Rocha de Souza explica que decidiu pela cassação do registro de candidatura da chapa por entender que foram beneficiados pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade.
No entendimento do magistrado, o atual prefeito realizou de forma indevida obra de capeamento asfáltico no município, visto que o início ocorreu a menos de três meses do período de campanha eleitoral e também tendo utilizado recursos de convênio com o governo do Estado.

Veja Também

Papo de Eleições analisa debates de candidatos a prefeito da Grande Vitória

Eleitores precisam atualizar e-Título para usá-lo no dia da votação

"Verifica-se a aplicação, às vésperas da eleição, do pacote de 'obras rápidas' que totaliza mais de 5 (cinco) milhões de reais, tem claro propósito de conceder vantagem eleitoral para os requeridos, fato que pode interferir sobremaneira na isonomia do processo e consequentemente no resultado das urnas", diz o juiz, na sentença.
A ação foi movida na Justiça pelo Podemos, partido do adversário João Paganini nas urnas. O terceiro candidato a prefeito na cidade é Hugo Durães, do PT.
Ainda no sábado (28),  por meio de rede social, o prefeito Gedson Paulino publicou uma nota à imprensa informando que vai recorrer da decisão e afirma que a candidatura está mantida. "É uma decisão de piso, da qual nós, eu e Fernando, ainda nem fomos intimados para nos manifestarmos e que cabe recurso. (...) É importante esclarecer que no direito há sempre a possibilidade de recurso, e nesse caso não é diferente, podemos recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que fará a análise técnica dessa decisão de primeira instância, suspendendo seus efeitos."
Já nesta quarta-feira (2),  por meio de nota encaminhada via assessoria jurídica, o prefeito voltou a reforçar que, apesar da decisão judicial da primeira instância, segue como candidato à reeleição em Iconha.
"Esclarecemos que a decisão judicial em referência, por ser em primeira instância, cabe recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e, até que este recurso se julgado, não há decisão final, mantendo a candidatura apta a receber votos normalmente na eleição do próximo domingo (06/10)", diz comunicado enviado à imprensa.
A Procuradoria-Geral do Estado foi procurada para falar sobre a decisão, que envolve convênio do governo estadual, mas ainda não deu retorno.

Atualização

02/10/2024 - 7:09
A versão anterior desta matéria foi atualizada com nota encaminhada pela assessoria jurídica da candidatura cassada pelo juiz da 35ª Zona Eleitoral de Iconha, no Sul do Estado. No texto, a defesa do prefeito Gedson Paulino reforça que, até que seja julgada pelo TRE-ES, a candidatura segue vigente.

LEIA MAIS

Debate com candidatos de Cachoeiro tem críticas a Ferraço e ao atual prefeito

Candidatos de Linhares apresentam propostas e trocam farpas em debate

Reveja o debate com candidatos a prefeito de Linhares neste sábado (28)

Ferraço falta a debate da TV Gazeta com candidatos de Cachoeiro

Reveja o debate com candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Iconha TRE-ES Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados