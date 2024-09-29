Ferraço falta a debate da TV Gazeta com candidatos de Cachoeiro

O deputado Theodorico Ferraço (PP), que disputa a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não compareceu ao debate com os candidatos à prefeitura da cidade nas Eleições 2024, realizado neste sábado (28). O parlamentar justificou sua ausência em carta enviada à direção da Rede Gazeta, poucas horas antes do compromisso.
No documento, ele agradece ao convite, mas afirma que declinou de sua participação no evento em função da "conduta de alguns candidatos, que já foram inclusive formalmente advertidos pela justiça por ataques" contra ele. De acordo com ele, o formato do debate tem sido desvirtuado.
"O que deveria ser uma troca saudável de ideias se transformou, em muitos casos, em um palco para ofensas pessoais e debates que se distanciam do verdadeiro espirito democrática", afirma trecho da carta encaminha pelo candidato.
O candidato, que apareceu à frente na pesquisa Ipec para a Prefeitura de Cachoeiro contratada pela Rede Gazeta, divulgada em 16 de setembro, também comentou sobre sua ausência na propaganda eleitoral gratuita exibida neste sábado. No programa, alegou que, nestes últimos dias de campanha, optou por ficar ao lado do eleitorado, em Cachoeiro.
"Tenho o maior respeito pelos organizadores do debate da TV Gazeta, mas, infelizmente, há outros candidatos que não têm e farão deste momento palco para ataques rasteiros, ciladas e ofensas pessoais. Não me submeto a isso. Não é por falta de coragem, vocês sabem disso", disse no programa.
"Na reta final da campanha, a minha conversa é com o poco de Cachoeiro. Conversa franca, olho no olho, propondo soluções de verdade para a nossa cidade", acrescentou.
O levantamento do Ipec trouxe Ferraço com 57% das intenções de voto, seguido por Diego Libardi (Republicanos), com 11% das menções, o vereador Léo Camargo (PL), com 9%, e Lorena Vasques (PSB), citada por 8% dos entrevistados. O ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) foi o menos citado no estudo, sendo a escolha de 3%.
Todos os outros candidatos marcaram presença no debate, conduzido pela jornalista e apresentadora do Boa Noite Espírito Santo, Daniela Abreu. O encontro acontece no estúdio da emissora, em Vitória, com transmissão ao vivo pela televisão, no site de A Gazeta, no g1 e no Globoplay.
No mesmo horário, com mediação da jornalista Rafaela Marquezini, apresentadora do Gazeta Meio Dia, ocorre também o debate com os candidatos à Prefeitura de Linhares. Foram convidados a debater temas relevantes para a cidade os três candidatos a prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL).
Participam dos debates os nomes que disputam o comando das cidades do Espírito Santo, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, conforme prevê a Lei 9.504/97.