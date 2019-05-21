Justiça determina convocação de suplente de vereador afastado na Serra

A decisão de Telmelita desta segunda foi concedida em mandado de segurança movido por Wanildo Sarnaglia.

"Observa-se que o impetrante, suplente de vereador, formulou requerimento administrativo dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em 10 de maio, pleiteando sua convocação. Entretanto, a autoridade coatora vem se mantendo inerte, em flagrante descumprimento ao prescreve o art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal", frisou a magistrada.