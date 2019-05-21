Justiça determina convocação de suplente de vereador afastado na Serra

A juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, determinou, nesta segunda-feira (20), que o presidente da Câmara da cidade, Rodrigo Caldeira (Rede), convoque imediatamente o suplente Wanildo Sarnaglia (Avante) para a vaga de Nacib Haddad (PDT), afastado do cargo por decisão da Justiça em processo que apura fraude licitatória e cartel na limpeza pública.
O afastamento de Nacib foi determinado no dia 15 de abril. Desde então, a Câmara não convocou o suplente. Inclusive, ignorou pedido administrativo feito por ele. O vereador afastado é um dos principais aliados de Caldeira. Ambos compõem grupo de oposição ao prefeito Audifax Barcelos (Rede).
Após a decisão do afastamento, Caldeira chegou a dizer que esperaria a análise de recurso de Nacib no Tribunal de Justiça para convocar o suplente. E continuou sem realizar a convocação mesmo após um desembargador manter o parlamentar o afastado.
A decisão de Telmelita desta segunda foi concedida em mandado de segurança movido por Wanildo Sarnaglia.
"Observa-se que o impetrante, suplente de vereador, formulou requerimento administrativo dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em 10 de maio, pleiteando sua convocação. Entretanto, a autoridade coatora vem se mantendo inerte, em flagrante descumprimento ao prescreve o art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal", frisou a magistrada.
O Legislativo da Serra informou que Wanildo Sarnaglia será convocado nesta terça-feira (21).