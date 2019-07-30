Home
>
Política
>
Justiça autoriza Presidente Kennedy a pagar salários de demitidos

Justiça autoriza Presidente Kennedy a pagar salários de demitidos

A prefeitura foi à Justiça pedir para pagar salários dos funcionários que ficaram sem os empregos por conta de empresa investigada na Operação Rubi

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 30 de julho de 2019 às 01:03

 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva

Após rescindir contrato com empresa de limpeza pública alvo da Operação Rubi, a Prefeitura de Presidente Kennedy foi à Justiça pedir para pagar salários dos funcionários que ficaram sem os empregos.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Em decisão de 23 de julho, o juiz do trabalho substituto Jailson Duarte, da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, autorizou o depósito dos respectivos valores em juízo.

Assim, o município depositou R$ 581,2 mil referentes a maio, quando houve a operação, o dono da empresa Limpeza Urbana Serviços LTDA foi preso e os pagamentos à firma foram suspensos.

"Conseguimos entrar com ação em face da empresa para que 150 trabalhadores fossem favorecidos com pagamento direito. Para que recebam, basta que requeiram por meio de alvará em juízo. Foi autorizado com relação a maio, mas já está deferido o depósito de junho. Lá, dissemos valor do salário e dissemos que eles têm direito a receber. Basta que o funcionário requeira em juízo", explicou o procurador-geral de Kennedy, Rodrigo Lisboa Corrêa.

> Presidente Kennedy: denúncia de pagamento de propina dentro da prefeitura

Ainda de acordo com o advogado do município, o valor corresponde aos salários, ao aviso indenizado e à rescisão dos funcionários. O valor depositado levou em conta o que deveria ser recebido por cada um dos funcionários e a medição do mês. O contrato foi rescindido no início de julho.

Lisboa Corrêa vinha atuando como procurador em São Mateus quando recebeu o convite, após a operação, para trabalhar em Kennedy. A prefeita Amanda Quinta (ex-PSDB) está afastada e presa. A cidade está sendo administrada pelo vice, Dorlei Fontão (PSD).

"Temos que trabalhar em Kennedy como uma Campos, não como uma Macaé. Com crescimento organizado, sustentável, pensando em porto, zona industrial, zona portuária...", comentou o procurador.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais