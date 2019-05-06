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Investigação

Justiça aceita denúncia contra Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco

Os políticos irão responder pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça

Publicado em 

06 mai 2019 às 19:39

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 19:39

O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Justiça Federal em Brasília aceitou nesta segunda-feira (06) denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. Os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também fazem parte da denúncia. Com a decisão, todos passam à condição de réus no processo.
O MPF sustenta que Temer e parlamentares do PMDB participaram de um suposto esquema de corrupção envolvendo integrantes do partido na Câmara dos Deputados com objetivo de obter vantagens indevidas em órgãos da administração pública. Parte das acusações foi baseada nos depoimentos de delação de Joesley Batista e Ricardo Saud, ex-executivos do grupo J&F.
Em 2017, a denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. No entanto, o Congresso não concedeu o aval para prosseguimento da denúncia, que ficou suspensa até 1º de janeiro, quando Temer saiu da presidência e o caso foi enviado para a primeira instância da Justiça Federal.
Na denúncia, a defesa de Eliseu Padilha afirma que as acusações estão amparadas apenas em palavras dos delatores. Os advogados de Moreira Franco sustentam que o ex-ministro jamais participou de qualquer grupo para práticas de ilícitos. A defesa de Temer critica as delações e conduta de Janot à frente da investigação.
> Michel Temer vira réu em denúncia sobre Decreto dos Portos

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