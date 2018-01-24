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Julgamento de Lula

Julgamento de Lula: Laus diz que anulou dúvidas ao ouvir os colegas

Condenação do ex-presidente é mantida por unanimidade. Placar do julgamento termina em 3 a 0
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:42

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:42

Desembargador Victor Luiz dos Santos Laus Crédito: Reprodução | Flickr
O desembargador Victor Laus, terceiro magistrado a analisar recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, disse que "anulou" qualquer tipo de dúvida que tinha ao ouvir os votos do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Leandro Paulsen, e do relator, João Pedro Gebran Neto.
"Após ouvir o relator e o revisor, eu anulei qualquer dúvida que tinha sobre o caso", explicou ele. A frase indica que Laus pode seguir o entendimento dos outros dois magistrados. Isso deixa o placar do julgamento em 3 a 0, o que limitaria os recursos do ex-presidente para recorrer da decisão.
Laus elogiou a Operação Lava Jato por ter se colocado "a serviço do desbaratamento que diz ter havido". O magistrado também aproveitou para enaltecer o juiz Sérgio Moro, responsável pelos casos analisados na primeira instância. Laus chamou Moro de "corajoso" e "brilhante". "É incontroverso a qualificação dos profissionais debruçados sobre a Lava Jato", disse o magistrado.
O desembargador também reafirmou a legitimidade do TRF-4 para analisar o caso de Lula. "A Turma, a rigor, não julga pessoas, julga fatos. O que está em investigação nesta tarde é um fato detectado na investigação", defendeu Laus.

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