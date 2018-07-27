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Regra constitucional

Juízes vão ao Supremo por revisão do contracheque dos ministros

Associação Nacional dos Magistrados Estaduais ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, na qual alega que o Congresso descumpre regra que determina correção anual do subsídio da Corte máxima, teto remuneratório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 17:13

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 17:13

Prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Divulgação / STF
A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 50, na qual alega que o Congresso está descumprindo regra constitucional que determina a revisão anual no subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, teto remuneratório constitucional.
As informações foram divulgadas no site do Supremo  Processo relacionado: ADO 50. Os ministros do Supremo recebem atualmente R$ 33,7 mil  esse valor não pode ser ultrapassado por nenhum servidor público, mas muitos tribunais estouram o limite sob alegação de pagamento de verbas complementares.
Nos Estados, os desembargadores devem receber o equivalente a 90,25% do contracheque dos ministros do Supremo, ou R$ 30,4 mil.
A ADO 50 dos juízes estaduais foi distribuída ao ministro Edson Fachin. A entidade dos juízes sustenta que a ADO tem por objetivo sanar a inércia do Congresso Nacional no exame e votação dos Projetos de Lei 2.646/2015 e 27/2016, ambos de iniciativa do STF, que visam a revisão do subsídios dos ministros.
Anamages ressalta que os subsídios dos magistrados estaduais são fixados de acordo com a remuneração dos magistrados da Suprema Corte, em decorrência da vinculação e escalonamento previstos no artigo 93, inciso V, da Constituição Federal.
Segundo a entidade, a omissão que ocorre desde o dia 1.º de janeiro de 2016 está afetando diretamente toda a magistratura nacional, sobretudo os aposentados, porque não recebem o auxílio-moradia, tendo como consequência uma enorme disparidade de subsídio entre ativos e inativos.
A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso X, garante ao Poder Judiciário a revisão geral anual do subsídio de todos os magistrados, diz o texto da Ação no Supremo.
A entidade de classe pede concessão de medida cautelar para determinar ao Congresso Nacional que examine e vote os projetos de lei em questão.

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