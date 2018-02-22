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Juízes federais marcam greve em protesto contra fim do auxílio-moradia

Categoria questiona votação marcada no Supremo Tribunal Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 19:12

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 19:12

A Associação de Juízes Federais do Brasil (Ajufe) articula uma paralisação geral da categoria de um dia, marcada para 15 de março. O motivo é o julgamento da ação que garantiu o pagamento de auxílio-moradia para juízes, marcado pela ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), para o dia 22 de março.
De acordo com o presidente da entidade, Roberto Veloso, a paralisação será decidida pelos associados, que já estão sendo consultados.
"Começamos a consultar os associados hoje (quinta), mas há o indicativo de paralisação no dia 15 de março, caso os associados assim decidam", explicou.
O presidente da Ajufe, Roberto Veloso Crédito: Divulgação
Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Ajufe questiona o fato de a ação pautada pelo STF tratar apenas do auxílio-moradia aos magistrados federais. A associação defende que os benefícios pagos aos juízes estaduais também sejam analisados.
"Não basta apenas julgar as ações que tratam do auxílio-moradia, que atingirão apenas os juízes federais, deixando sem resolução os diversos pagamentos realizados nos âmbitos dos demais segmentos do Judiciário", diz o texto.
Para a Ajufe, o auxílio-moradia passou a ser questionado devido à "atuação imparcial e combativa contra a corrupção" dos juízes. O órgão recomendou aos magistrados exigir "a remuneração que lhe é devida, como todo trabalhador brasileiro".

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