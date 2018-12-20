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Repercussão de decisão

Juíza pede parecer do MPF sobre pedido de soltura de Lula

Mais cedo, a defesa pediu a soltura de Lula depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio suspender as prisões após o fim dos recursos na segunda instância

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 21:50
Ex-presidente Lula poderá ser beneficiado por decisão do ministro Marco Aurélio Crédito: Dida Sampaio/Agência Estado
A juíza federal Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal em Curitiba, pediu parecer do Ministério Público Federal (MPF) para decidir sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após receber a manifestação, a magistrada vai decidir a questão.
Mais cedo, a defesa pediu a soltura de Lula depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio suspender as prisões após o fim dos recursos na segunda instância e determinar a soltura dos presos que estão nessa situação.
Apesar de pedir parecer ao
MPF
e adiar a decisão sobre o caso, a juíza afirmou que a d
ecisão do ministro não é vinculante, ou seja, não pode ser aplicada imediatamente. A magistrada também disse que a possibilidade de prisão após o fim dos recursos na segunda instância foi decidida pelo plenário da Corte.
"Em exame do andamento processual da ADC 54/DF no site do Supremo Tribunal Federal, nesta data, observa-se que embora haja menção ao deferimento de liminar, em decisão proferida monocraticamente, não há indicação de efetiva publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Tal quadro afasta a impressão de efeito vinculante imediato à decisão", disse a juíza.
Mais cedo, a força-tarefa de procuradores da Lava Jato, que será responsável pelo parecer sobre a liberdade de Lula, convocou uma coletiva de imprensa e criticou a decisão de Marco Aurélio.

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