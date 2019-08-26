Juiz manda CNMP retirar de pauta processo contra Dallagnol

Na ação, os advogados de Deltan dizem que o procurador mudou a banca de defesa e que os novos contratados não tiveram tempo de produzir as alegações finais dele no processo.

"Há claro prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do processado [Dallagnol], que deixou de apresentar alegações finais porque o advogado originalmente constituído renunciou/substabeleceu, no interregno do prazo que escoava, os poderes que lhe foram atribuídos, dificultando a ação de seus sucessores - que, por sua vez, não tiveram tempo hábil para, nas horas que remanesciam, analisar os conteúdos do PAD e formular os argumentos defensivos", diz o juiz.