Jovens de 16 e 17 anos estão mais distantes das urnas

Carlos Eduardo, Clara, Beatriz e Pedro estão desiludidos com a política, mas acreditam no poder do voto Crédito: Vitor Jubini

Corrupção, escândalos e instabilidade financeira no país têm contribuído para o desinteresse de muitos eleitores com a política. Com jovens na idade do primeiro voto (16 e 17 anos) e que não possuem a obrigatoriedade de irem às urnas não tem sido diferente.

Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) mostram que em cinco anos caiu pela metade o número de eleitores nesta faixa etária no Estado. Em 2012 eram 34.851 jovens que tiraram o título contra 17.513 que se registraram no Tribunal em 2017.

O desgaste do processo político, da representação pública têm uma parcela de interferência no ato voluntário dos jovens de se alistar. O desânimo soma-se à falta de perspectiva de trabalho, empregabilidade, violência, toda situação social do país. É de se esperar a redução destes eleitores, analisa o cientista político Fernando Pignaton.

Apesar de números parecidos, são as meninas com 16 e 17 anos que têm tirado menos o título . Em 2012, elas eram 17.927 aptas a votar no Espírito Santo contra 8.974 de 2017. Já os meninos com essa idade eram 16.924 há cinco anos contra 8.539 no ano passado.

A reportagem de A GAZETA entrevistou alguns jovens na faixa etária do levantamento e constatou de fato o desânimo observado nos números, o que por outro lado não fez com que os mesmos deixassem o desejo de votar de escanteio.

Estudante do ensino médio de uma escola pública, Roberta Possatti Palmeira, de 16 anos, é uma destas pessoas.

Ninguém está animado para as eleições. Quero votar, mas não sei se vou ter opção. São sempre as mesmas pessoas e não queremos coisa velha, queremos o novo, mas ele nunca vem. Mas tenho que agir de alguma forma e o voto é a maneira mais segura de agir, afirmou.

Os dados do TRE também mostram que a maioria destes eleitores de 16 e 17 anos está cursando o ensino médio, assim como Roberta. Em 2012, estes estudantes eram 79% do total de eleitores desta faixa etária, contra 70% registrados no ano passado.

Com 17 anos, Pedro Henrique Silva também cursa o ensino médio, mas em uma escola particular. Ele já possui o título de eleitor desde 2017, quando não teve eleição. Ele diz que apesar das notícias ruins sobre a política que acompanha nos noticiários, está empolgado para votar pela primeira vez.

Quero tentar mudar o país escolhendo bons candidatos. Através do voto podemos eleger pessoas capazes. Mas ainda estou analisando os possíveis nomes, disse Pedro.

Beatriz Simões Marins, de 16 anos, aluna do ensino médio do mesmo colégio de Pedro, ainda não possui o título e pretende tirá-lo em breve. A estudante se mostra chateada com tudo quem vem ocorrendo no país, assim como seus colegas Clara Longano e Carlos Eduardo Montenegro, ambos de 16 anos. Mas a vontade de mudar os rumos do Brasil através do voto é maior para eles.

Estamos em um período de bastante instabilidade no país, mas espero que votando consciente a gente consiga mudar este cenário ruim, disse Beatriz, que pretende usar sites confiáveis da internet para pesquisar o histórico dos candidatos.

Direito ao voto

O direito ao voto para jovens de 16 e 17 anos foi conquistado durante a mobilização para pressionar a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, que elaborou a Constituição democrática para o país após o fim da ditadura militar (1964-1985). A nova Carta Magna garantiu o direito ao voto facultativo aos jovens a partir dos 16 anos.

Entenda mais

Quem é obrigado a votar? Os maiores de 18 anos até 69 anos.

Quem não é obrigado? Analfabetos, menores de 18 anos ou quem já completou 70 anos.

Ainda dá tempo de tirar o título? Para tirar o primeiro título (alistamento), fazer revisão (alteração de dados) ou transferir o domicílio eleitoral, o eleitor tem até o dia 9 de maio para regularizar sua situação.

Onde? Nos três casos, o eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral no município que reside.

O que levar? Os maiores de 18 anos que vão tirar o primeiro título devem levar o certificado de alistamento militar, além do documento original de identidade e comprovante de residência. Os demais deverão levar apenas a identidade e o comprovante de residência.

Biometria - As pessoas que não compareceram nas cidades onde foram realizados exames biométricos tiveram o título de eleitor cancelado. Mas estes eleitores poderão comparecer aos cartórios eleitorais, em data a ser informada pelo TRE-ES, para regularizar a situação.

Redes sociais viram válvula de escape para expressão de ideias

O desânimo de jovens capixabas de 16 e 17 anos em exercer o direito de votar não tem sido uma característica observada apenas neles, mas faz parte de um fenômeno mundial ligado à internet.

Para o assessor técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), Vinicius Oliveira, os jovens têm usado as redes sociais como forma de expressar suas reivindicações e deixado de buscar representação política por meio do voto.

O acesso à informação e a facilidade de difusão de ideias pela internet têm feito com que eles não necessariamente precisem de um representante político para defender aquelas ideias. Ele passa a ter protagonismo no debate e no pensamento dele diminui a necessidade da representatividade, o que pode ser uma ilusão, analisou Vinícius Oliveira.

É um fenômeno mundial, não exclusivo entre brasileiros e não só do eleitor facultativo, mas de um modo geral tem ocorrido o desinteresse pela política, disse.

Para o assessor técnico, porém, no Brasil, em anos eleitorais, o interesse por exercer o voto tende a aumentar. Comparando a última eleição realizada no Espírito Santo, em 2016, o número de jovens com 16 e 17 anos aptos a votar (com título de eleitor) era de 25.992. No ano anterior (2015) eram 17.779, número parecido com os 17.513 de 2017.

O debate político como um todo tende a crescer em anos eleitorais. Os candidatos se expõem, as questões que envolvem a cidade, o Estado e o país aparecem com mais veemência em jornais, redes sociais e isso aquece o debate. O jovem eleitor, com isso, passa a querer participar, é uma tendência, sim. Também existe a ação pró-ativa da Justiça Eleitoral, com intuito de conscientizar e aumentar as inscrições eleitorais, afirmou Vinícius Oliveira.

Partidos de olho

Não é por acaso que os partidos, nos últimos anos, têm fundado ou dado bastante destaque a alas jovens dentro de seus quadros. No Brasil, em 2017, eram mais de um milhão de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar (1.296.994), de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, no ano passado no Brasil eram mais de 146 milhões de eleitores (146.470.266), o que mostra que o número de jovens nesta faixa etária não chega a 1% do eleitorado, mas que para o assessor técnico do TRE-ES, Vinícius Oliveira, não deixa de fazer com que eles tenham relevância no pleito. É um número expressivo, principalmente se considerar as eleições competitivas, afirma.