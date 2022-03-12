Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

João Coser lança candidatura a deputado estadual

Filiado ao PT, ex-prefeito de Vitória reuniu sindicalistas na Serra neste sábado (12) para apresentar a candidatura ao cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2022 às 18:02

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:02

Coser reuniu sindicalistas neste sábado (12) para apresentar candidatura a Deputado Estadual em 2022
Coser reuniu sindicalistas neste sábado (12) para lançar candidatura Crédito: Divulgação | PT-ES
O ex-prefeito de Vitória, João Coser (PT), reuniu representantes sindicais capixabas para apresentar o projeto de campanha para a disputa ao cargo de deputado estadual. O encontro aconteceu na manhã deste sábado (12), na área de lazer do SindMetal, em São Diogo, na Serra.
O evento contou com discursos de apoio ao candidato petista de Clemeide Cortes, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES), de Carlos Casteglione, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, e de Karla Coser, filha de João e vereadora de Vitória. A candidatura de Coser foi recebida com entusiasmo pelos sindicalistas de 20 categorias, como SindiMetal e Sindiupes.
"Temos um projeto ousado de voltar a exercer política cuidando em especial dos nossos trabalhadores e trabalhadoras", pontuou o candidato.
Coser reuniu sindicalistas neste sábado (12) para apresentar candidatura a Deputado Estadual em 2022
Reunião para lançamento da candidatura de Coser  Crédito: Divulgação| PT-ES
A presidente do PT no Espírito Santo, Jackeline Rocha, também esteve presente no evento. Ela disputará o cargo de deputada federal no pleito de 2022. "Uma mulher incrível e pronta para exercer um cargo político de tamanha responsabilidade", disse o ex-prefeito.
Neste domingo (13), Coser completará  66 anos. "Nova idade e novos desafios a serem vencidos. Ânimo está renovado", finalizou.

Veja Também

Colnago pede exoneração para disputar o governo, mas PSDB não lançou pré-candidatura

Arthur Lira pede a Casagrande para PP ser vice ou disputar o Senado, mas tarefa é árdua

Federação entre PT e PSB é sepultada e candidatura de Contarato está em discussão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra Vitória (ES) João Coser Política Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados