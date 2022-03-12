João Coser lança candidatura a deputado estadual

O evento contou com discursos de apoio ao candidato petista de Clemeide Cortes, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES), de Carlos Casteglione, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, e de Karla Coser, filha de João e vereadora de Vitória. A candidatura de Coser foi recebida com entusiasmo pelos sindicalistas de 20 categorias, como SindiMetal e Sindiupes.
"Temos um projeto ousado de voltar a exercer política cuidando em especial dos nossos trabalhadores e trabalhadoras", pontuou o candidato.
A presidente do PT no Espírito Santo, Jackeline Rocha, também esteve presente no evento. Ela disputará o cargo de deputada federal no pleito de 2022. "Uma mulher incrível e pronta para exercer um cargo político de tamanha responsabilidade", disse o ex-prefeito.
Neste domingo (13), Coser completará 66 anos. "Nova idade e novos desafios a serem vencidos. Ânimo está renovado", finalizou.