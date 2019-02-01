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Mesa Diretora

Janete após eleição na Assembleia: "O parlamento é muito machista"

Entre os sete integrantes da Mesa Diretora que vai comandar o Legislativo estadual até 31 de janeiro de 2021, há apenas uma mulher. E não é em posto-chave
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:36

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:36

Deputada Janete de Sá (PMN) discursa em sessão na Assembleia Legislativa do ES Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales/Arquivo
A Mesa Diretora da Assembleia que vai comandar o Legislativo até 31 de janeiro de 2021 foi eleita nesta sexta-feira (1º). A única mulher entre os sete membros é a deputada Raquel Lessa (PROS), como terceira secretária. Janete de Sá (PMN) lamentou que a bancada feminina - são três mulheres, ao todo, num parlamento com 30 integrantes - não esteja representada na 1ª ou na 2ª secretarias, que são os postos que têm mais relevância, depois do de presidente. 
"Lamento que não tenhamos nenhuma mulher em um espaço de comando. Eu, particularmente, lutei muito para que uma de nós fosse. Tanto eu quanto a Raquel e a Iriny (Lopes, do PT) estamos preparadas para assumir qualquer daqueles espaços, mas em nenhum momento essa possibilidade existiu", afirmou Janete. 
"A Raquel já fez parte da Mesa, a Iriny já foi deputada federal, ministra. Eu estou no meu quinto mandato. Não estamos fora da Mesa por falta de experiência. Estamos fora da Mesa porque o parlamento é muito machista", ressaltou.
A MESA
Janete, apesar de ter feito a ressalva quanto a ausência de mulheres nos postos de comando, votou favoravelmente à chapa única registrada. O presidente Erick Musso (PRB) foi reeleito. Luciano Machado (PV) é o primeiro secretário; Emilio Mameri (PSDB), segundo secretário; Marcelos Santos (PDT) é o primeiro vice-presidente; e Torino Marques (PSL), segundo vice-presidente. Raquel Lessa (PROS) é terceira secretária e Alexandre Xambinho (Rede), quarto secretário.

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