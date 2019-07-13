Presidência

Jair e Eduardo Bolsonaro se reúnem no palácio da Alvorada

Nesta semana, o presidente afirmou que pretende indicar o filho para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos

Publicado em 13 de julho de 2019 às 14:41 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se reuniu com o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na manhã deste sábado (13). Os dois se encontraram no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Eduardo chegou ao Alvorada por volta das 8h e deixou o palácio sem falar com a imprensa cerca de uma hora e meia depois.

O pai permaneceu na residência. Nesta sexta-feira (12), ele extraiu um dente e, por recomendação médica, deve ficar em repouso e evitar falar por três dias.

A assessoria de imprensa da presidência da República informou que não tem detalhes do encontro entre o presidente e o deputado.

Na quinta (11), Jair Bolsonaro anunciou que decidiu indicar Eduardo para o posto em Washington. "Da minha parte, eu me decidi agora, mas não é fácil uma decisão como esta estando no lugar dele e renunciando ao mandato", disse em entrevista a jornalistas.

O presidente afirmou que o filho fala inglês com fluência, tem boa relação com a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "daria conta do recado perfeitamente".

Na sexta, Eduardo Bolsonaro afirmou que recebeu o apoio do chanceler Ernesto Araújo para assumir a embaixada do Brasil em Washington após se reunir com o ministro das Relações Exteriores.

Ao responder sobre suas qualificações para assumir um dos mais importantes postos na diplomacia brasileira, o parlamentar disse que fez intercâmbio nos Estados Unidos e "fritou hambúrguer no frio do Maine".

