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Estado de saúde

Jair Bolsonaro inicia alimentação por via oral

Candidato foi internado no Hospital Albert Einstein após receber uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 19:42

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 19:42

Bolsonaro em recuperação no hospital Crédito: Reprodução | Instagram
O candidato à Presidência da Republica, Jair Bolsonaro (PSL) iniciou nesta quarta-feira (16) alimentação líquida por via oral, com boa tolerância, mantendo também a nutrição endovenosa, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado desde o último dia 7.
Bolsonaro, atualmente tratado em unidade semi-intensiva, continua sem febre nem outros sinais de infecção. Ele está realizando exercícios respiratórios e caminhadas.
Na tarde desse domingo (16), o candidato recebeu alta dos tratamentos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quando passou a receber cuidados semi-intensivos. Ele estava na UTI desde a última quarta-feira (12), quando foi submetido a uma cirurgia de emergência para tratar aderência que obstruía o intestino delgado.
Antes das complicações, os médicos haviam começado a reintroduzir a alimentação por via oral.
Bolsonaro recebeu uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora (MG). Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, onde chegou a passar por uma cirurgia, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.

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