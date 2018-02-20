Intervenção federal no Rio: veja como votam os senadores capixabas

Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado

Após ser aprovado por 340 votos a favor e 72 contra na Câmara dos Deputados, o texto do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro segue para o Senado. O início das votações no plenário está previsto para as 16h desta terça-feira (20) conforme a agenda do presidente da Casa, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Os senadores capixabas já adiantaram suas intenções de voto. Rose de Freitas (PMDB), Magno Malta (PR) e Sérgio de Castro (PDT)  que está como suplente de Ricardo Ferraço (PSDB)  votam a favor da intervenção federal no Rio de Janeiro.

É claro que eu vou votar a favor da intervenção. Ela até veio tarde demais. Tudo bem, é um câncer. Mas quando você descobre um câncer e o médico diz que você tem que fazer quimioterapia, ele não está te dando certeza se vai curar ou se vai deixar de curar. É preciso fazer Magno Malta

A intervenção já está em vigor desde a última sexta-feira (16), quando o decreto foi assinado pelo presidente da República, Michel Temer. No entanto, para continuar valendo, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional.

Foram sete votos pela intervenção, dois contra e uma abstenção, já que o deputado Paulo Foletto (PSB) não compareceu à sessão, apesar de ter declarado que também ser a favor. Na Câmara dos Deputados, a bancada capixaba, em sua maioria, votou a favor., já que o deputado Paulo Foletto (PSB) não compareceu à sessão, apesar de ter declarado que também ser a favor.

Rose de Freitas (PMDB): A FAVOR

"Voto a favor. É uma decisão paliativa, mas demonstra uma preocupação em disponibilizar o Exército, uma parte das forças armadas para o enfrentamento dessa violência que tomou conta da cidade de ponta a cabeça. Mas temos que olhar isso para saber o que está acontecendo no Brasil inteiro, do âmbito federal. Senão apaga um incêndio aqui e vem outro ali, porque essa população de banditismo migra de Estado a Estado. Eles vão encontrar uma maneira de entrar. Hoje a questão da violência tem que ser tratada com profundidade. Saber a causa social dela e do certo desleixo que todos os governos sempre tiveram no trato da segurança."

Magno Malta (PR): A FAVOR

"É claro que eu vou votar a favor da intervenção. Ela até veio tarde demais. Tudo bem, é um câncer. Mas quando você descobre um câncer e o médico diz que você tem que fazer quimioterapia, ele não está te dando certeza se vai curar ou se vai deixar de curar. É preciso fazer. "Ah, mas vai dar certo, isso vai dar certo?" Tem muito especialista aí, palpiteiro, políticos que jogam conversa fora que estão lá no ar condicionado falando do que nunca viu. Especialista em segurança no Rio é o cidadão que está exposto à bala perdida, que vive na rua e precisa de segurança. Espero que essa intervenção dure até 2019 quando o novo presidente da República vai assumir. E que essa intervenção não seja para passar a mão na cabeça de vagabundo. Que ela sirva para dar segurança."

Sérgio de Castro (PDT) : A FAVOR

"Voto a favor porque esse problema de segurança pública do estado do Rio de Janeiro vem desafiando vários governos e essa intervenção federal é uma ação que pode ter resultados que nós esperamos para que a cidade maravilhosa fique livre dessa imagem de lugar inseguro. Que o Rio de Janeiro deixe de ser esse local que as pessoas tem receio de ir visitar. Eu acredito que ela possa resolver o problema e por isso eu voto a favor da intervenção."