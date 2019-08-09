Interessados na prefeitura começam a se movimentar em Castelo

Luiz Carlos Piassi (MDB), e o vice, Pedro Nunes de Almeida (PSDB) tiveram os diplomas cassados e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a realização de novo pleito no município. Com a previsão de novas eleições, os interessados em ocupar o cargo de prefeito e vice em Castelo, no Sul do Estado, começam a se movimentar para tentar emplacar os nomes entre os indicados para a disputa. Na quinta-feira (8) prefeito do município,, e o vice, Pedro Nunes de Almeida (PSDB)e odeterminou a realização de novo pleito no município.

Apesar de Piassi e a Câmara de Vereadores ainda não terem sido notificados da decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) , os partidos já visam alianças.

O presidente da Câmara, vereador Domingos Fracaroli (PSDB), é quem assume o Executivo municipal até a diplomação do eleito. Ele afirma que seu nome está à disposição do partido para o pleito, caso assim for definido. “Se eu estiver bem e a coligação indicar meu nome, está ok. Mas estamos conversando com o DEM, o Solidariedade e o PSL”, revelou Fracaroli.

Outro nome mencionado entre a população é de um dos adversários de Piassi nas últimas eleições, João Paulo Nali (PDT). O advogado e assessor parlamentar ficou em segundo lugar nas eleições de 2016, com 37,37% dos votos, contra 50,65% de Piassi. “Em havendo novas eleições em Castelo, me manterei a disposição para servir o município como candidato a prefeito”, comentou.

Júlio César Casagrande (PSB), o Cesinha, também é cotado para entrar na disputa eleitoral. Ele diz, entretanto, que o partido está em conversa. “Hoje, não temos um nome definido, mas teremos alguém sim”, afirmou ele, que é irmão do governador Renato Casagrande. O PSB, que também foi derrotado por Piassi no pleito de 2016, com a candidatura do ex-vereador, o Cesinha, também é cotado para entrar na disputa eleitoral. Ele diz, entretanto, que o partido está em conversa. “Hoje, não temos um nome definido, mas teremos alguém sim”, afirmou ele, que é irmão do

SURPRESA

Outro partido que está em tratativas, mas não tem nome definido, é o PSL. Membro do diretório municipal, Gabriel Cristiano Brasil, diz que as conversas ainda acontecerão. “É cedo para falar em um nome. Estamos vendo com a base e outros partidos. A notícia de novas eleições ainda muito recente. Todos foram pegos de surpresa”, disse.

Membro do secretariado de Piassi, Diogo Vivácqua (PV), titular da pasta de Agricultura, também surge entre os possíveis candidaturas. “Meu nome foi cogitado por populares. Ainda não há nada oficial. Ainda vamos nos reunir para definir na semana que vem”, disse o atual secretário.

Por enquanto, o único nome confirmado é o do ex-comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, em Castelo, Tenente Sousa, como é conhecido, pelo Patriota. "Nesse momento, Castelo precisa de comando. O próximo prefeito precisará ser um grande líder para se dedicar às demandas urgentes da saúde, da segurança, do acesso às comunidades rurais e do desenvolvimento urbano”, afirma.

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