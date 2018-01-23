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Eleições 2018

Intenções de voto: Lula lidera pesquisas devido ao bom legado

Ex- presidente é apontado como um bom administrador por ter melhorado a vida de diversas pessoas no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 20:09

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 20:09

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista à TV americana CNBC que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto das eleições de outubro porque as pessoas "têm boas lembranças do seu governo".
"A inflação estava sob controle e houve criação de empregos, especialmente nos primeiros anos do governo. Eu sei muito bem porque estava no Banco Central", ressaltou Meirelles, que está em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial.
Meirelles avaliou ainda que a população tem um "sentimento misto" em relação ao governo petista, porque a ex-presidente Dilma Rousseff "levou País à maior e mais longa recessão da história".
O ministro avaliou ainda que amanhã é um "momento crítico para Lula", em referência ao julgamento do recurso do ex-presidente contra a condenação em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo juiz federal Sergio Moro.
CANDIDATURA
Meirelles afirmou à rede de TV que o plano dele é "ficar totalmente focado na economia até decidir sobre concorrer ou não" à Presidência da República, ressaltando que a decisão pode ser tomada até final de março ou começo de abril, por causa do prazo para desincompatibilização do cargo.
O ministro avaliou ainda que "há vários fatores que pesam em decisão sobre candidatura à Presidência". "Entre fatores que pesam, um é a questão das composições dos partidos. Outro fator que é importante é ter uma boa coalizão, uma vez que há muitos partidos no Brasil e muitos congressistas em cada um deles. Há também a questão do bem estar econômico da população. E por fim, há uma decisão pessoal final", destacou.

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