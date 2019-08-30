Home
Inteligência artificial pode dar mais eficiência ao Judiciário, diz Toffoli

Toffoli acredita que a inteligência artificial poderá dar mais eficiência à análise de processos

Agência Estado

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 14:13

 - Atualizado há 6 anos

Inteligência artificial pode dar mais eficiência ao Judiciário, diz Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, fez apresentação na manhã desta sexta-feira (31), na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central de São Paulo, sobre as perspectivas para a utilização da ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário.

Toffoli acredita que a inteligência artificial poderá dar mais eficiência à análise de processos, tornando mais produtivo o sistema judiciário brasileiro. Os instrumentos, contudo, não teriam a responsabilidade de tomar decisões, mas de facilitar.

> Um robô vai te julgar? Inteligência artificial chega ao Judiciário

"Instalamos um laboratório de inteligência artificial, para o desenvolvimento de ferramentas, iniciando o foco nos milhões de casos de execução fiscal, que são muito parecidos, para ter uma atuação mais célere nas execuções", disse o presidente do Supremo.

Após o evento no Mackenzie, Toffoli seguiu para participar de evento no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

