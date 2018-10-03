Integrantes do MST reforçam segurança de Haddad em atos de campanha

Fernando Haddad Crédito: Reprodução | Instagram

Além da escolta da Polícia Federal , o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad , tem contado com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ( MST ) para reforçar a segurança nos atos de campanha. Nas agendas do petista no Rio de Janeiro, nesta terça (02) e segunda-feira (01), coube aos sem-terra fazer cordões de isolamento em torno do presidenciável.

A assessoria de imprensa do MST afirmou que, além da segurança, o objetivo é demonstrar apoio popular a Haddad. Esse procedimento teve início, segundo o movimento social, nas caravanas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo país, em 2017 e início deste ano.

Ainda de acordo com o MST, são de 15 a 20 sem-terra em cada ato de campanha, cuja função principal é organizar o fluxo, como nas marchas do movimento. A segurança do candidato, scricto sensu, cabe aos policiais federais.

Na passagem pelo Rio, onde teve cinco compromissos de campanha, Haddad não teve nenhum contato direto com a população e a militância. Ele saía de uma van, era cercado por trabalhadores sem-terra, e subia direto em um carro de som. Todas as caminhadas previstas em sua agenda foram canceladas. Na segunda-feira à noite, ele seguiu na caçamba de uma caminhonete da Candelária até a Cinelândia, no Centro. Durante todo o trajeto, o carro foi cercado por um cordão formado pelo MST.

A assessoria da campanha petista afirmou que as caminhadas foram suspensas para evitar tumultos. Além do Centro, Haddad fez atos políticos em áreas de comércio popular da Zona Oeste e da Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com a assessoria da campanha do PT, o apoio do MST é para deslocamentos, com cordões de proteção a Haddad, e acrescentou que a segurança é responsabilidade da Polícia Federal.