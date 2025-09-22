Ao vivo

Instituições repudiam ataque de Marcos do Val a jornalista do ES

Abraji, Fenaj e sindicato se manifestaram após o senador capixaba usar termos ofensivos e expor a colunista Fabiana Tostes durante transmissão no YouTube

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:28

Marcos do Val durante live em que atacou jornalista no último sábado (20) Crédito: Reprodução/You Tube

Entidades jornalísticas repudiaram a conduta do senador Marcos do Val (Podemos), que atacou a jornalista Fabiana Tostes, colunista em um site de notícias do Espírito Santo, por discordar da abordagem dela na publicação. Durante uma transmissão ao vivo, ele usou termos ofensivos para se referir à profissional da imprensa e, sem aviso prévio, ligou para ela para reclamar da reportagem. Num tom exaltado na ligação telefônica, o parlamentar expôs Fabiana à sua audiência e mal deixou que ela respondesse suas alegações.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo se manifestaram e se colocaram, inclusive, à disposição de Fabiana, que está à frente da coluna "De Olho no Poder", no Folha Vitória, para eventual medida jurídica contra o senador capixaba.

"A Abraji repudia com veemência a atitude do senador licenciado Marcos do Val de ofender, expor e humilhar uma jornalista do Espírito Santo durante live apresentada no sábado (20), em seu canal de YouTube, com uma audiência de mais de 9 mil usuários", pontua a associação nacional.

A entidade observa que, ao criticar de forma destemperada reportagem de Fabiana Tostes, Marcos do Val ligou ao vivo para ela, usando termos ofensivos e deixando-a numa situação humilhante.

"Fabiana Tostes tentava, em vão, explicar ao senador licenciado que sua própria assessoria havia lhe passado as informações publicadas. Ele prosseguiu com acusações e ameaças de pressão sobre os empregadores da jornalista. Também queria exigir a retirada do conteúdo do ar. Depois que Fabiana desligou o telefone, ele passou a incitar seus seguidores e afirmar que não deveriam acreditar na imprensa", cita a entidade.

Para a Abraji, é inadmissível que um jornalista, por exercer seu trabalho, seja exposto dessa maneira, sobretudo por uma autoridade pública, detentora de mandato político.

"A Abraji é contra toda forma de intimidação do trabalho jornalístico. E espera que tal atitude seja repudiada pelo partido e pelos pares do senador licenciado. A Abraji se solidariza com Fabiana Tostes e a apoia nas medidas judiciais cabíveis."

O Sindicato dos Jornalistas e a Fenaj, numa nota compartilhada, também repudiaram a atitude de Marcos do Val. "Esse tipo de conduta é absolutamente inaceitável, especialmente quando parte de uma autoridade pública, eleita para representar democraticamente a sociedade. O ataque à jornalista Fabiana Tostes representa uma tentativa clara de intimidação e censura, ferindo gravemente os princípios da liberdade de imprensa e o direito à informação", diz um trecho da nota.

Publicação

O senador abriu a live de sábado (21) justamente para falar da publicação de Fabiana, que, na seção Giro Rápido de sua coluna, uniu no mesmo título o deputado estadual Sergio Meneguelli (Republicanos) e os senadores Marcos do Val e Magno Malta (PL).

As notas jornalísticas que vieram a seguir não tinham relação entre si. Porém, Do Val passou a atacar Meneguelli e Fabiana. Ele estava contrariado com o fato de a jornalista ter registrado as considerações do deputado sobre uma eventual disputa para o Senado Federal, em 2026, e ter citado que o senador estava em um rodeio em São Mateus, no Norte do Estado.

Marcos do Val xingou algumas vezes durante a transmissão e decidiu ligar para Fabiana, ao vivo. Desde o momento em que atendeu à ligação, a jornalista pouco conseguiu falar porque o senador mostrava-se exaltado, mas disse que as informações que constavam na coluna haviam sido passadas pela própria assessoria parlamentar. Ao perceber que não conseguiria conversar, Fabiana desligou.

O senador foi procurado para se manifestar sobre o episódio, mas a assessoria não deu retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta