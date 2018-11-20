Inquérito contra Favreto chega ao STF

Desembargador federal Rogério Favreto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF4

Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o inquérito que investiga o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) Rogério Favreto por prevaricação. Em julho, Favreto mandou libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o habeas corpus foi ato orquestrado meticulosamente para, em detrimento da lei vigente, alcançar a soltura do réu, que havia sido negada pelas vias processuais lícitas e competentes. O desembargador não era o relator do caso, ele atuou durante o plantão, no recesso do tribunal.

O inquérito estava no Superior Tribunal de Justiça (STJ) porque, pela Constituição Federal, é o foro para processar e julgar desembargadores. Mas, no caso, há suspeita de que Favreto tenha atuado em ato orquestrado com parlamentares do PT, que pediram o habeas corpus. Como o foro de parlamentares é o STF, o caso foi transferido para a mais alta corte do país. O relator é o ministro Luís Roberto Barroso.

O pedido de liberdade foi feito pelos deputados petistas Paulo Pimenta (RS), Paulo Teixeira (SP) e Wadih Damous (RJ). O ex-presidente está preso desde 7 de abril deste ano, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex, na Lava-Jato.