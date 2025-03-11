Fórum João Gonçalves de Medeiros, em Aracruz, onde ocorreu a infestação de escorpiões Crédito: CNJ/Divulgação

Conforme documentos que fundamentaram a contratação, o problema foi relatado em outubro do ano passado pelo próprio juiz diretor do foro, Fabio Luiz Massariol, em comunicado encaminhado à Corte estadual, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso.

À época do relato ao Tribunal, o magistrado informou que a presença dos escorpiões – a maioria deles dentro da caixa dos processos arquivados – estava comprometendo o trabalho setor, uma vez que os servidores ficaram impedidos de acessar o local. Além disso, o juiz ainda relata, no comunicado, que a situação gerou reclamação por parte de advogados que queriam ter acesso aos autos arquivados nos quais atuavam.

"Em breve resumo do processo, em 10/10/2024, o juiz Fabio Luiz Massariol relatou que foram encontrados escorpiões dentro das caixas do Arquivo e que tal situação impossibilitou aos servidores acessarem o local, restando não atendidos os pedidos de advogados para desarquivamento de autos desde então, o que gerou reclamações e prejuízo aos jurisdicionados e impediu a organização das caixas que estão no Arquivo", afirma documento que ajudou a fundamentar a contratação da empresa especializada em dedetização.

Your browser does not support the audio element. Infestação de escorpiões paralisa trabalho em fórum de cidade do ES

Em outro trecho do relatório é destacado que, em novembro de 2024, uma vistoria realizada no fórum pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental em Saúde, da Secretaria de Saúde de Aracruz , apesar de constatar vestígios da presença de roedores e escorpiões, não localizou os animais no local.

No entanto, em 20 de janeiro deste ano, a diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz informou ao juiz diretor do foro sobre nova incidência de escorpiões no local, o que teria feito o TJES deliberar sobre a contratação emergencial da empresa de dedetização.

"Assim, considerando que, apesar das diligências realizadas na estrutura do imóvel, remanesce a infestação de escorpiões no Arquivo da Comarca de Aracruz, o que torna o local perigoso para acesso de servidores e manuseio de caixas e papeis lá alocados, culminando em prejuízo à prestação jurisdicional aos advogados e jurisdicionados que demandam os documentos guardados, torna-se imprescindível que o Poder Judiciário tome as medidas necessárias para que a documentação seja preservada, os servidores possam exercer suas atividades em local adequado e o serviço da Justiça não fique paralisado, sob pena de danos à prestação jurisdicional e danos materiais", conclui o relatório que embasou o contrato que deverá ser firmado pelo TJES.

O que diz o TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado para comentar sobre a infestação de escorpiões, bem como acerca do contrato, avaliado em R$ 20,2 mil, firmado com a empresa de dedetização.

Por meio de assessoria, a Corte informou que o contrato deverá ser assinado até a próxima sexta-feira (14), com a previsão de início dos trabalhos na próxima semana. O TJES ainda acrescentou que a situação foi pontual e que, até o momento, nenhum servidor havia sido picado pelos aracnídeos.