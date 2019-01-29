Indicação para o Banestes não elimina necessidade de prisão, diz juiz

Vasco Cunha Gonçalves, presidente do Banestes Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Ao decretar a prisão preventiva de Vasco Cunha Gonçalves, empossado nesta segunda-feira (28) presidente do Banestes, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, mencionou a indicação do investigado para o comando do banco público capixaba, "atividade bancária de grande importância". Vasco comandou o Banco Regional de Brasília (BRB), alvo da Operação Circus Maximus, deflagrada nesta terça-feira (29).

"O fato de já ter sido indicado para a presidência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) não ameniza ou elimina a necessidade da prisão preventiva, uma vez que sua posse na nova presidência ainda não se concretizou e ainda que isso aconteça em breve continuará na atividade bancária de grande importância, sem contar o fato de que detém mandato no Conselho de Administração do BRB até 2020, o que configura imperioso que neste momento tenha sua liberdade cerceada preventivamente em benefício da Justiça Criminal", frisou a decisão, datada de 8 de janeiro.

A Operação Circus Maximus não tem relação com o Banestes, mas com o Banco Regional de Brasília (BRB), instituição presidida por Vasco Gonçalves de 2015 a 2018. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) do Distrito Federal, há uma "organização criminosa no BRB" que, desde 2014, "pratica crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, gestão temerária, entre outros".