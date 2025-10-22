Eleições 2026

"Hoje temos Ricardo e Arnaldinho", diz Casagrande sobre possíveis candidatos ao governo

Governador aponta vice e prefeito de Vila Velha como as lideranças que, atualmente, podem entrar na disputa pelo Palácio Anchieta como nome escolhido por grupo político aliado

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:14

Renato Casagrande entre Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo: quem será o candidato do governo nas eleições de 2026? Crédito: Ricardo Medeiros

A menos de um ano das eleições que vão definir o próximo chefe do Executivo estadual, muitas articulações se desenham no mercado político do Espírito Santo, alianças são formadas e nomes vêm e vão como possibilidades na disputa. E o governador Renato Casagrande (PSB), que não pode concorrer à reeleição, tem um papel significativo no processo de sucessão. Hoje, diz ele, o governo tem dois candidatos: o vice Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido).

Em conversa com a reportagem de A Gazeta sobre as condições de fazer um sucessor e se já teria um candidato definido, Casagrande ressalta que o governo tem muitos aliados, mas que alguns já demonstraram não ter interesse em participar da disputa para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta, como o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), que agora planeja concorrer ao Senado Federal; os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos); e o ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT), que se manifestou a favor da candidatura de Ricardo.

"Mas a gente tem duas lideranças importantes que se colocam como candidatos: Ricardo e Arnaldinho. E vai chegar a hora de a gente tomar a decisão. Hoje, a gente tem a necessidade de mais tempo para poder ir construindo essa unidade. O mais importante é que a gente mantenha o movimento que está em torno do governo, apoiando o governo, que a gente mantenha esse movimento unido, que a gente consiga preservar essas conquistas da sociedade e, ao mesmo tempo, atender aos projetos individuais que são legítimos de cada liderança política", pontua.

Nos últimos meses, o endosso oficial dos casagrandistas é ao nome do vice, Ricardo Ferraço. O prefeito de Vila Velha, mesmo sendo aliado do governo estadual, "corre por fora" para viabilizar apoio ao seu nome.

Mas, como observou a colunista Letícia Gonçalves em publicação do último sábado (18), o PP não prometeu a Arnaldinho espaço para disputar o Palácio Anchieta porque o partido está federado com o União Brasil, que já declarou apoio a Ricardo Ferraço. Nesta mesma coluna, o prefeito assegurou que só vai entrar na disputa se for para somar porque não quer dificultar a vida de ninguém.

É em busca dessa unidade, de consolidar um nome para concorrer ao governo nas eleições de 2026, que Casagrande espera fazer o sucessor, após dois mandatos consecutivos no comando do Estado. Ele acredita que o candidato a ser definido, num futuro não muito distante, terá um capital importante, que é a sua gestão bem avaliada. Sobre o próprio destino, o governador diz que está analisando eventual participação na disputa a um cargo eletivo, mas a resposta só será conhecida em março.

