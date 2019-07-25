Home
Política
Herdeiro da OAS morre depois de infarto em audiência da Lava Jato

Ele era investigado pelo suposto pagamento de propinas ao PT na construção de um prédio da Petrobras em Salvador

Folhapress

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:22

Herdeiro da OAS morre depois de infarto em audiência da Lava Jato Crédito: Reprodução/TV Globo

O empreiteiro Cesar Mata Pires Filho morreu nesta quinta (25), vítima de um infarto. A informação foi confirmada por um de seus familiares.

O empresário, que tinha 41 anos, passou mal no começo do mês, em uma audiência na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele era investigado pelo suposto pagamento de propinas ao PT na construção de um prédio da Petrobras em Salvador.

Mata Pires estava respondendo a perguntas do juiz Luiz Antonio Bonat quando começou a se sentir mal e bateu com a cabeça em uma mesa.

Socorrido, ele foi hospitalizado e passou por um procedimento cirúrgico. Foi transferido para São Paulo, onde permaneceu internado e acabou morrendo.

O empreiteiro chegou a ser preso no ano passado e foi solto depois de pagar uma fiança de R$ 28,9 milhões.

  Viu algum erro?
