Herdeiro da OAS morre depois de infarto em audiência da Lava Jato Crédito: Reprodução/TV Globo

O empreiteiro Cesar Mata Pires Filho morreu nesta quinta (25), vítima de um infarto. A informação foi confirmada por um de seus familiares.

O empresário, que tinha 41 anos, passou mal no começo do mês, em uma audiência na 13ª Vara Federal de Curitiba . Ele era investigado pelo suposto pagamento de propinas ao PT na construção de um prédio da Petrobras em Salvador.

Mata Pires estava respondendo a perguntas do juiz Luiz Antonio Bonat quando começou a se sentir mal e bateu com a cabeça em uma mesa.

Socorrido, ele foi hospitalizado e passou por um procedimento cirúrgico. Foi transferido para São Paulo, onde permaneceu internado e acabou morrendo.