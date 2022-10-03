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Helder Barbalho é reeleito governador do Pará

Candidato do MDB superou os 70% dos votos válidos e obteve uma das votações mais elevadas do Brasil

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:35

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 23:35
Helder Barbalho, do MDB, alcançou 70,35% dos votos válidos e foi reeleito neste domingo (2) governador do estado do Pará no primeiro turno. Ele derrotou nas urnas outros sete candidatos com quem disputou as eleições. O resultado só foi confirmado com 82,74% das urnas apuradas, por volta das 20h20.
Como Helder Barbalho superou 50% dos votos válidos, foi reeleito diretamente, sem a necessidade do segundo turno. Seu principal concorrente, Zequinha Marinho (PL) registrou 27,17% dos votos válidos.
Eleições
Helder Barbalho foi reeleito com uma votação expressiva, superior a 70% Crédito: Divulgação
Helder Barbalho, 43 anos, é o atual governador do Pará. Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no e da Integração Nacional.
Também foi vereador e prefeito da cidade de Ananindeua (PA), deputado estadual. A vice-governadora eleita é a servidora pública estadual, 54 anos, Hana Ghassan (MDB).

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