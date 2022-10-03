Helder Barbalho é reeleito governador do Pará

Helder Barbalho, do MDB, alcançou 70,35% dos votos válidos e foi reeleito neste domingo (2) governador do estado do Pará no primeiro turno. Ele derrotou nas urnas outros sete candidatos com quem disputou as eleições. O resultado só foi confirmado com 82,74% das urnas apuradas, por volta das 20h20.

Como Helder Barbalho superou 50% dos votos válidos, foi reeleito diretamente, sem a necessidade do segundo turno. Seu principal concorrente, Zequinha Marinho (PL) registrou 27,17% dos votos válidos.

Helder Barbalho foi reeleito com uma votação expressiva, superior a 70% Crédito: Divulgação

Helder Barbalho, 43 anos, é o atual governador do Pará. Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no e da Integração Nacional.