Hartung veta reajuste de 18% para governador em 2019

Hartung Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

projeto de lei que aumentaria 18,32% dos salários do governador, vice-governador e secretários de Estado, a partir de 2019. De acordo com o texto, o salário do governador, no próximo mandato, passaria de R$ 19.437,00 brutos para R$ 22.998,73, e aumentaria o teto salarial de todo o funcionalismo público estadual. O governador Paulo Hartung (PMDB) vetou parcialmente oDe acordo com o texto, o salário do governador, no próximo mandato, passaria de R$ 19.437,00 brutos para R$ 22.998,73, e aumentaria o teto salarial de todo o funcionalismo público estadual.

Isso beneficiaria pelo menos 574 servidores que ganham próximo do teto, como auditores fiscais, coronéis, delegados, entre outras carreiras, e que deixariam de sofrer o "abate-teto" em seus contracheques, o que ocasionaria um impacto de R$ 16 milhões a mais por ano. O secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, chegou a declarar que este novo arranjo não teria um impacto tão grande, relativamente. "É suportável. Não vai comprometer", disse.

A decisão do governador foi de dar um veto parcial à matéria, aprovando apenas o reajuste de 5% para governador, vice-governador e secretários, mesmo percentual concedido a todos os servidores do Estado. Desta forma, o salário do governador sobe para R$ 20.408,85, o do vice vai para R$ 18.543,53 e o dos secretários para R$ 16.239,30, já a partir deste mês de abril.