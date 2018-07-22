Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Hartung tem alta e volta ao Espírito Santo neste domingo

Governador passou por exame em São Paulo. Ele retirou um câncer na bexiga no ano passado

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 23:15
Paulo Hartung Crédito: Gazeta Online
O governador Paulo Hartung (MDB) recebeu alta na tarde deste sábado (21) e vai voltar de São Paulo neste domingo (22). De acordo com a assessoria do emedebista, ele fará agendas administrativas na segunda-feira. Hartung trata um câncer que foi retirado da bexiga dele em fevereiro de 2017.
Na última sexta-feira, o governador passou por uma cistoscopia, um exame que produz imagens da bexiga para monitorar o andamento do tratamento. O procedimento, considerado agressivo, foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
> Hartung faz tratamento após retirada de câncer na bexiga
O tratamento dura três anos. "O exame não impede que o governador Paulo Hartung reassuma o seu trabalho na próxima segunda-feira. Além deste exame, também está previsto retornar a imunoterapia com a aplicação de BCG para evitar a recidiva do câncer. Em princípio é um tratamento de três anos que pode se alongar dependendo de cada caso", ponderou o médico Lauro Ferreira Pinto, que acompanha Hartung, em entrevista coletiva na última quinta-feira.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados