Hartung tem alta e volta ao Espírito Santo neste domingo

Paulo Hartung Crédito: Gazeta Online

O governador Paulo Hartung (MDB) recebeu alta na tarde deste sábado (21) e vai voltar de São Paulo neste domingo (22). De acordo com a assessoria do emedebista, ele fará agendas administrativas na segunda-feira. Hartung trata um câncer que foi retirado da bexiga dele em fevereiro de 2017.

Na última sexta-feira, o governador passou por uma cistoscopia, um exame que produz imagens da bexiga para monitorar o andamento do tratamento. O procedimento, considerado agressivo, foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O tratamento dura três anos. "O exame não impede que o governador Paulo Hartung reassuma o seu trabalho na próxima segunda-feira. Além deste exame, também está previsto retornar a imunoterapia com a aplicação de BCG para evitar a recidiva do câncer. Em princípio é um tratamento de três anos que pode se alongar dependendo de cada caso", ponderou o médico Lauro Ferreira Pinto, que acompanha Hartung, em entrevista coletiva na última quinta-feira.



